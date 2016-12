CHEIA SUCCESULUI / CUM SCAPI rapid de GRĂSIMEA ABDOMINALĂ

Ştire online publicată Miercuri, 22 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Grăsimea abdominală sau așa-numita burtică, incomodează deopotrivă femeile și bărbații. Deseori, nici cu regimuri îndelungate de slăbire și nici cu exerciții fizice nu reușim să scăpăm de burtică.Dar, pentru a putea elimina grăsimea abdominală trebuie să știm mai multe, nu să ne limităm la cura de slăbire și la abdomene.Grăsimea abdominală ridică mai multe riscuri de sănătate decât orice alt țesut adipos din orga-nism.Acumularea de grăsime la nivelul abdomenului ridică mai multe riscuri asupra sănătății decât grăsimea de pe șolduri sau pulpe. Grăsimea abdominală este asociată cu probleme grave de sănătate, precum bolile de inimă, atacul vascular-cerebral și diabetul zaharat de tip 2.Caloriile din alcool se depun pe burticăCaloriile din alcool sunt mai periculoase pentru țesutul adipos de la nivel abdominal decât orice alt fel de calorii. Cu alte cuvinte, o prăjitură mică dăunează mai puțin decât o halbă de bere. Potrivit WebMD, alcoolul are tot atât de multe calorii pe cât are grăsimea pură, slănina spre exemplu, și are prostul obicei de a se depune tocmai pe burtică. Nu degeaba este renumită expresia „burta de bere”. Biologic, procesul de creștere a „burții de bere” are loc în felul următor: în timp ce ficatul este prea ocupat încercând să curețe corpul de alcool, toate celelalte alimente sau băuturi, așadar calorii, se depun pe burtă.Grăsimile te îngrașă și pot chiar redirecționa grăsimea din organism către abdomen.Top 3 arme pentru combaterea grăsimii abdominaleCeaiul verde, afinele și exercițiile fizice sunt principalele arme de luptă împotriva grăsimii abdominale care chiar au șanse de succes.Multe dintre preparatele fast-food sunt bogate în calorii, conțin multe grăsimi, multă sare și sunt, adesea, mâncate în cantități mari. Toate aceste patru elemente transformă produsele fast-food în principalii „prieteni” ai grăsimii abdominale.Bărbații tind să depună mai multă grăsime în zona abdomenului decât femeileDepozitele de grăsime abdominală ale bărbaților sunt cantitativ mai mari decât ale femeilor. Astfel, un bărbat riscă mai mult să dezvolte „burta de bere” decât o femeie, în primul rând din cauza diferențelor hormonale dintre cele două sexe. Înainte de vârsta de 40 de ani, femeile tind să depoziteze grăsime pe șolduri, pe coapse și pe fund. După 40 de ani, când nivelul de estrogen începe să scadă, grăsimea se redistribuie și ajunge pe abdomen.(sursa: www.lyla.ro)