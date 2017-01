Centrele de casare se pregătesc pentru încă 50.000 de rable

În primele trei săptămâni din programul Rabla, românii au casat peste 30.000 de rable, aproape cât nivelul înregistrat în 2009. Pasul următor este cât se poate de firesc – suplimentarea numărului total de vouchere disponibile cu 50.000. „Vremea în ce privește programul Rabla este bună. E cu soare. Sperăm să batem toate recordurile în acest an. Dacă anul trecut au fost casate în total 32.327 mașini, în acest an, în numai trei săptămâni, au fost casate 30.200 și au fost predate REMAT-urilor circa 55.600 de vouchere”, a declarat Laszlo Borbely, ministrul Mediului. El a precizat că ieri au fost epuizate și ultimele 3.400 de vouchere disponibile, motiv pentru care va propune și promova suplimentarea numărului voucherelor cu 50.000. Bugetul alocat ar urma să fie de 190 milioane lei, cu 38 milioane lei mai puțin față de prima tranșă de fonduri. „Vom discuta posibilitatea ca autoritățile locale și instituțiile publice să poată cumpăra mașini în cadrul programului Rabla, până la o limită de 10.000 – 20.000 euro”, a mai anunțat Borbely. Guvernul mai ia în calcul și reducerea valabilității voucherelor la trei luni, de la termenul actual de 23 noiembrie. „Cine nu le folosește le pierde. Măsura îi vizează pe cei care iau tichetele de la REMAT-uri dar nu le folosesc pentru achiziționarea de mașini, ci așteaptă să le crească prețul pentru a le revinde. Oricum, deși ritmul de predare la casat a mașinilor uzate ar mai putea să dureze câteva luni, noi avem bani să dăm voucherele pe întregul an”, a mai spus Borbely. Chevrolet Spark, cea mai ieftină mașină din program 1. Suzuki Spalsh – 6.150 euro (cu trei vouchere). Mașina are trei motorizări – 1,0l benzină 65CP, 1,2l benzină 85CP și 1,3l diesel 75CP. 2. Hyundai i10 – 5.261 euro (cu trei vouchere). Modelul cu motorizare de 1,1l pe benzină și 67 CP atinge o viteză maximă de 152 km/h și accelerează de la 0 la 100 km/h în 14 secunde. 3. Peugeot 107 – 4.990 euro. Are ABS, servodirecție, airbag pentru șofer și pasagerul din față. 4. Citroen C1 – 4.990 euro, cu reducere de 2.700 euro. 5. Chevrolet Aveo – 4.808 euro. 6. Renault Symbol – 4.650 euro. Prețul în afara programului Rabla este de 7.550 euro, cu un discount de 1.400 euro, pentru motorizarea de 1,2l benzină. 7. Fiat Panda – 4.250 euro. Garanție de cinci ani sau limită de 500.000 km. 8. Dacia Sandero – 4.190 euro. 9. Dacia Logan – 3.200 euro. Cea mai vândută mașină din 2009 și, probabil, din restul programelor Rabla care vor mai exista în România. 10. Chevrolet Spark – 2.940 euro. Cea mai ieftină mașină din Rabla. Motor de 0,8l cu 52 CP, viteză maximă de 145 km/h (în teorie).