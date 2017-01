Celebrităţi de la Hollywood, în jocul Beowulf

Celebrități de la Hollywood, în jocul Beowulf

Ubisoft anunță că o parte din actorii principali din filmul Beowulf, printre care Anthony Hopkins, Ray Winstone, Brendan Gleeson și Se-bastien Roche, își vor împrumuta vocea și înfățișarea personajelor jocului video Beowulf, informează agora.ro. Transpunerea în joc a rolurilor pe care le interpretează în film reprezintă pentru acești actori prima apariție de acest fel și demonstrează colaborarea strânsă pe care Ubisoft o are cu Paramount Pictures și Shangri-La Entertainment. Jocul video Beowulf este o experiență interactivă ce captează spiritul și frumusețea artistică a filmului, adâncind povestea lui Beowulf. Conținutul său are elemente exclusive, neexploatate în film și nici în povestea clasică, prin extin-derea aventurii lui Beowulf pe o perioadă de 30 de ani. Personajele King Hrothgar - interpretat de Anthony Hopkins, Beowulf - de către Ray Wins-tone, Wiglaf - de Brendan Glee-son, și Wulfgar - de Sebastien Roche, au fost îmbogățite și adaptate domeniului interactiv pentru a putea atinge perfor-mațele maxime pe care un joc video le poate oferi. „Este prima odată când lucrez la un joc video și trebuie să spun că a fost una dintre cele mai obositoare zile de muncă din cariera mea“, a mărturisit Ray Winstone, după câteva sesiuni intense de înregistrări pentru producția Ubisoft. „A fost vital să captăm esența filmului și să o transpu-nem într-o experiență de joc extraordinară. Beowulf este un personaj brutal, un gangster din perioada Evului Mediu Timpuriu, erou și monstru în același timp“. „Aceste interpretări ne încântă precum un soundtrack de succes - te trec fiorii. Prin prestația lor, actorii aduc autenticitate și intensitate experienței de joc, un aspect foarte important care ne ajută să extindem povestea dincolo de film“, a afirmat Gabrielle Shrager, scriitoare și lead story designer al jocului video Beowulf. „Actorii au transpus cu mare ușurință profunzimea și emoția din film, dând viață personajelor din joc“. Jocul Beowulf este un action combat aflat în dezvoltare pentru Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Portable și PC. Este produs de echipa studioului Ubisoft din Tiwak, cea care a creat Tom Clancy - Ghost Recon Advanced Warfighter, și va fi lansat în același timp cu filmul, în luna noiembrie a acestui an.Ubisoft anunță că o parte din actorii principali din filmul Beowulf, printre care Anthony Hopkins, Ray Winstone, Brendan Gleeson și Se-bastien Roche, își vor împrumuta vocea și înfățișarea personajelor jocului video Beowulf, informează agora.ro. Transpunerea în joc a rolurilor pe care le interpretează în film reprezintă pentru acești actori prima apariție de acest fel și demonstrează colaborarea strânsă pe care Ubisoft o are cu Paramount Pictures și Shangri-La Entertainment. Jocul video Beowulf este o experiență interactivă ce captează spiritul și frumusețea artistică a filmului, adâncind povestea lui Beowulf. Conținutul său are elemente exclusive, neexploatate în film și nici în povestea clasică, prin extin-derea aventurii lui Beowulf pe o perioadă de 30 de ani. Personajele King Hrothgar - interpretat de Anthony Hopkins, Beowulf - de către Ray Wins-tone, Wiglaf - de Brendan Glee-son, și Wulfgar - de Sebastien Roche, au fost îmbogățite și adaptate domeniului interactiv pentru a putea atinge perfor-mațele maxime pe care un joc video le poate oferi. „Este prima odată când lucrez la un joc video și trebuie să spun că a fost una dintre cele mai obositoare zile de muncă din cariera mea“, a mărturisit Ray Winstone, după câteva sesiuni intense de înregistrări pentru producția Ubisoft. „A fost vital să captăm esența filmului și să o transpu-nem într-o experiență de joc extraordinară. Beowulf este un personaj brutal, un gangster din perioada Evului Mediu Timpuriu, erou și monstru în același timp“. „Aceste interpretări ne încântă precum un soundtrack de succes - te trec fiorii. Prin prestația lor, actorii aduc autenticitate și intensitate experienței de joc, un aspect foarte important care ne ajută să extindem povestea dincolo de film“, a afirmat Gabrielle Shrager, scriitoare și lead story designer al jocului video Beowulf. „Actorii au transpus cu mare ușurință profunzimea și emoția din film, dând viață personajelor din joc“. Jocul Beowulf este un action combat aflat în dezvoltare pentru Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Portable și PC. Este produs de echipa studioului Ubisoft din Tiwak, cea care a creat Tom Clancy - Ghost Recon Advanced Warfighter, și va fi lansat în același timp cu filmul, în luna noiembrie a acestui an.