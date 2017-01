Cele mai tari concerte în acest week-end la malul mării

Turiștii prezenți în acest week-end pe litoralul românesc beneficiază de o varietate mare de distracții la malul mării. Invitații de excepție prezenți în cluburile de pe litoral sunt Tiësto, ATB, DJ Shonky, Ducu Bertzi și mulți alții. Tiësto vine la The Mission Dance Week The Mission Dance Week este cel mai așteptat eveniment al week-end-ului. Stilurile minimal, deep house, transe, breakbeat, hi-nrg, hard house, tech-house, latin-house, epic trance, electro-funk și vocal house vor putea fi ascultate în Năvodari, la Hanul Piraților Beach, sâmbătă seara, începând cu ora 20,00. În deschidere va cânta Faster și Geore G., între orele 20,00 și 21,00. Kaskade va mixa între orele 21,00 și 21,55, urmat de Groove Armada, care va întreține atmosfera până la miezul nopții. Frenezia se va dezlănțui, de la miezul nopții și până la 03,00 alături de Tiësto, iar cel care va închide evenimentul va fi Sven Vath, care va cânta între orele 03,00 și 06,00. Prețul unui bilet este de 70 de lei. Tot în Năvodari, turiștii pot participa la evenimentul Folk fără vârstă, sâmbătă. Pe scena Teatrului de Vară din Năvodari susțin un recital, de la ora 19,30, Alina Manole & Adrian Cris-tescu, Ducu Bertzi & Mihai Neniță și Eugen Cristea. Distracții de la un capăt la altul al stațiunii Mamaia În stațiunea Mamaia, tinerii care preferă distracțiile din cluburi au de unde alege. Dacă mergeți în Kristal Club Mamaia, pregătiți-vă de un week-end incendiar, cu 30 de ore de muzică non-stop. Show-ul a început de vineri, la pupitrul de mixaj fiind prezenți cei mai buni DJ ai momentului: Adrian Eftimie, Pagal, Raoul Russu, Proof, GIC, Kool, Chriss, Posh & Noi Doi. Întreg maratonul se va desfășura atât în Kristal Club Mamaia, cât și într-un cort special amenajat pe plaja Kristal, în fata clubului. Invitatul de onoare în același club, sâmbătă seara, este renumitul artist internațional ATB. Organizatorii vă garantează un show pe cinste la malul mării alături de ATB, cunoscut și sub numele de André Tannenberger. Artistul și-a început cariera muzicală în anul 1993, în trupa Sequential One. În 1998, André a început un proiect solo numit ATB. A colaborat cu mai multe vedete internaționale, precum Moby, Heather Nova, William Orbit, Michael Crețu de la Enigma (de origine român), Bryan Adams, și a impresionat Hollywood-ul cu unul dintre single-urile sale, „Marrakech”, fiind ales să apară pe coloana sonoră a filmului „Mindhunters” (Val Kilmer, Christian Slater, LL Cool J). De curând, ATB a lansat un nou album, „Future Memories”, care face valuri în rândul fanilor săi. Prețul unui bilet la spectacolul extraordinar de lumini, sunete și muzică, susținut pe 1 august de ATB, în Kristal Club Mamaia, este de 30 de lei. Vino la Kazeboo Beach din Mamaia, sâmbătă, începând cu orele 21,30, unde Damian & Brothers vă vor umple inimile de veselie până târziu în noapte. Dacă vă aflați în La Mania, atunci veți avea parte de cea mai bună muzică alături de DJ Shonky. Prețul unui bilet este de 20 de lei. Kool, Proof, Dannidat și Mahony vor fi prezenți la Kudos Beach din Mamaia. Party-ul continuă și duminică în același club, unde invitați sunt Alex Celler și 2 Crazy Bastards. Sâmbătă și duminică puteți participa la ultimele două zile ale festivalului 777, unde invitați sunt DuzzyDAS, DigitalOne, Bruno George, Pilu’Style, Adrian P., DJ Black, Stephan Oleh, DJ Stef, Alexandru Eftimie, Alex EX, Mishu’, Droopy, DJ Maryo și Th. E Act. Intrarea este liberă. Party-ul continuă la Vama Veche Un concert Nightlosers și Elvis va avea loc, sâmbătă, de la 22,00, în Papa la Șoni din Vama Veche. Trupa Nightlosers a luat naștere în 1994 și, în prezent, discografia ei numără trei albume. Stilul abordat de Nightlosers este un mix de R&B, folclor românesc și folclor unguresc. Același club prezintă, duminică, de la ora 23,00, Emeric Set, un concert susținut de Emeric Imre, alături de Adelina Bolot, Sorin Zamfir, Răzvan Krivach și Gabriel Ghiță. Dacă vă aflați la Club Control din Vama Veche, contra sumei de 15 lei, puteți participa la concertul trupei Kumm. Afterparty: o sesiune de funk cu Iordache. Tot în stațiunea aflată la granița cu Bulgaria are loc cea de-a cincea ediție a festivalului Folk You. La eveniment vor participa Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Alexan-dru Andrieș, Ducu Bertzi, Adrian Ivanitchi, Tatiana Stepa, Vasile Șeicaru, Victor Socaciu, Nicu Alifantis și mulți alții.