Cele mai populare pârtii de schi

Ştire online publicată Joi, 23 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă problemele financiare ne împiedică să petrecem sărbătorile de iarnă pe faimoasele pârtii europene, merită să aruncăm o privire peste cele mai ofertante destinații pentru pasionații de schi. Franța are o tradiție a stațiunilor de schi de peste 20 de ani. Cu avantajul Alpilor de partea ei, Franța deține zone variate de schi, un sezon de iarnă îndelungat și servicii de calitate. Din nord, de la Mont Blanc, până în sud, în Dauphine, Alpii Francezi găzduiesc nu mai puțin de 200 de stațiuni montane. Cele mai populare destinații de schi din Franța sunt Chamonix, Val d’Isere, Courchevel, Meribel, Val Thorens, Tignes, Les Arcs, La Plagne, Alpe d’Huez și Les Deux Alpes. Three Valleys (Les Trois Vallees) este una dintre cele mai faimoase regiuni de schi ale Franței, din ea făcând parte Courchevel și Meribel. Totodată, avantajul Franței constă în faptul că regiunile de schi pe care le deține se intersectează cu zone mai mari, internaționale, dedicate acestui sport. Este cazul regiunii Portes du Soleil, ce reunește 14 stațiuni și 650 km de piste, din Elveția până în Franța. Stațiunile alpine dețin piste de schi pentru toate nivelurile, de la începători la avansați, dar și piste pentru snowboarding. Fiecare regiune are specifi-citatea sa, astfel încât turiștii să poată găsi cea mai potrivită destinație de iarnă. Schiorii avansați pot alege stațiuni precum La Grave, Mont Blanc, Portes du Soleil, The Three Valleys sau Courchevel. Cei care vor certitudinea zăpezii se duc în regiunea Paradiski, la întâlnirea dintre La Plagne și Les Arcs. Pentru piste provocatoare și experiențe deosebite trebuie vizitată stațiunea Chamonix, cea mai veche și mai mare dintre ele. Pentru familii și copii, stațiunile Chatel, Morzine sau Les Gets oferă servicii adecvate. Nu în ultimul rând, Franța se poate lăuda că deține stațiunea Val d’Isere, considerată cea mai luxoasă stațiune de schi din lume, cu cele mai scumpe servicii și facilități. Vacanțe ieftine în Austria Austria este o destinație de top pentru vacanțele la schi nu doar pentru turiștii britanici, dar și pentru cei români. An de an, stațiunile montane de schi ale Austriei sunt vizitate de turiști europeni și nu numai, grație stațiunilor pitorești și a înaltelor standarde ale serviciilor oferite aici. Pe lângă pistele de schi de foarte bună calitate, stațiunile dețin o gamă foarte bogată de activități pentru timpul liber, de la drumeții la muzee și tratamente cu ape termale. La nivel de preț și servicii, Austria se bate cu Franța. Conform The Telegraph, Austria este mai avantajoasă la nivel de prețuri comparativ cu cele mai populare stațiuni din Alpii francezi. Aceste diferențe s-au constatat la nivelul prețurilor practicate pentru telescaun, școala de schi, mesele la restaurant și alte distracții. În plus, serviciile au standarde ceva mai ridicate decât în Franța, mai menționează aceeași publicație. Austria are stațiuni pentru a satisface toate gusturile și nevoile. Unele dintre principalele regiuni de schi ale Austriei sunt Arlberg Ski Circus și Zillertal Superski Area. Kitzbuhel face parte din stațiunile de schi cele mai bine cotate la nivel internațional și este cea mai faimoasă în Alpii Tirolieni. I se mai spune „Perla Alpilor” și este căutată de străini datorită frumuseții sale deosebite, a clădirilor medievale, a posibilităților de distracție și de petrecere a timpului liber. Pentru turiștii începători, este recomandată stațiunea Alpbach, în timp ce pentru specialiști St. Anton este o alegere potrivită. La schi în Elveția Cei care vor să ajungă pe „Acoperișul Europei” trebuie să ia trenul până la Jungfraujoch. Aici, în Elveția, se află stația de tren de la cea mai mare altitudine din Europa, de peste 3400 metri. De fapt, unul dintre atuurile Elveției îl reprezintă plimbările cu trenul, care oferă peisaje montane impresi-onante. Tot în Elveția se află și două dintre cele mai renumite sta-țiuni montane de schi din lume: Saint Moritz și Zermatt. Stațiunea Saint Moritz deține cele mai înalte standarde pentru schiat, ea fiind în trecut gazda Jocurilor Olimpice de Iarnă. Deși Elveția nu este o țară tocmai ieftină, se găsesc oferte de cazare pentru toate buzunarele. Printre cele mai avantajoase sunt cabanele închiriate de un grup de prieteni, unde beneficiezi de condiții bune, la un preț mic. De asemenea, stațiunile oferă pârtii foarte bune și numeroase instalații pe cablu. Sursa: www.turism.acasa.ro