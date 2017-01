Cele mai multe locuinţe au fost finalizate în regiunea Sud - Est

În trimestrul al doilea

Cele mai multe locuințe au fost finalizate în regiunea Sud - Est

Ştire online publicată Joi, 03 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda crizei, numărul locuințelor finalizate în semestrul I a crescut cu 1.248, până la 23.501. De asemenea, în trimestrul 2, numărul locuințelor date în folosință a crescut cu 1.554, până la 12.906, comparativ cu perioada similară din 2008, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică (INS). În primele șase luni din acest an, cea mai mare pondere a locuințelor (52,0%) au fost date în folosință în mediul urban, spre deosebire de aceeași perioadă a anului trecut, când majoritatea locuințelor au fost construite în mediul rural (52,8%). În S1 2009 a crescut numărul locuințelor realizate din fonduri private, cu 723, iar numărul locuințelor realizate din fonduri publice a crescut cu 525. Potrivit datelor INS, distribuția în profil regional pune în evidență o creștere a numărului locuințelor terminate în trei regiuni de dezvoltare, respectiv Nord-Est (+794 locuințe), Sud-Est (+711 locuințe) și Sud-Muntenia (+675 locuințe). Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în regiunile de dezvoltare Centru (-502 locuințe) și Sud-Vest Oltenia (-192 locuințe). În cel de-al doilea trimestru din 2009, cele mai multe locuințe (53,0%) au fost construite în mediul urban, spre deosebire de T2 2008, când majoritatea locuințelor au fost construite în mediul rural (52,8%). Comparativ cu T2 2008, în T2 2009 a crescut atât numărul locuințelor realizate din fondurile private (plus 920), cât și al locuințelor din fondurile publice (plus 634). Potrivit INS, se observă o tendință de creștere a numărului locuințelor terminate, cu 1.554, creștere reflectată în principal în regiunile de dezvoltare Sud-Est (+686 locuințe), Nord-Vest (+486 locuințe) și Nord-Est (+227 locuințe). S-au înregistrat scăderi în regiunile de dezvoltare București-Ilfov (-162 locuințe) și Sud-Vest Oltenia (-141 locuințe).