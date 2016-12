Cele mai mari greşeli pe care le faci când te machiezi

Cele mai mari greșeli pe care le faci când te machiezi

Ştire online publicată Vineri, 08 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Înainte de a începe machiajul, în cazul în care vrei ca noul look să fie un look perfect, trebuie să ții cont de câteva elemente pe care nu trebuie să le faci sub niciun chip, erori grave care ar putea ruina complet un look. Îți oferim câteva exemple dintre cele mai grave erori pe care femeile le fac în machiaj, dar și soluțiile simple la ele.Pensarea în exces a sprâncenelorÎn cazul în care în urma pensării ai rămas fără sprâncene sau cu o linie prea subțire pentru a-i mai da un aspect cât de cât, nu-ți mai rămâne nimic de făcut decât să aștepți o vreme, în care să lași sprâncenele să crească la loc. Deși pare ușor, acest lucru este mult mai dificil, tentația de a elimina firele de păr noi care cresc fiind extrem de mare. Este absolut necesar însă să le lași să crească, pentru a putea observa ce formă se potrivește cel mai bine feței tale.Rujul prea închis la culoareCulorile prea închise aplicate pe buze te pot îmbătrâni peste măsură, deci, nici n-ar trebui să intre în discuție. Dacă vrei să obții un look goth, dar când te privești în oglindă observi că rujul aplicat este prea întunecat, încearcă să aplici în locul lui un gloss mai închis la culoare, chiar dacă glossul are o rezistență în timp mai scurtă. Efortul de a te ruja din nou după un timp suplinește disconfortul unui machiaj nereușit.Prea multe farduriUn artist trebuie să știe întot-deauna când să se oprească, când opera sa este desăvârșită. La fel stau treburile și în machiaj, unde excesul de zel poate ruina un look care, cel puțin la început, părea promițător. Un machiaj complet la ochi, buze, pudră pe toată fața, ro-șeață în obraji și soluție bronzantă, combinate toate nu te vor face decât să arăți mai în vârstă. Soluția la această problemă este cât se poate de simplă: oricât de multe defecte crezi că ai, nu încerca să le acoperi pe toate. Concentrează-te asupra unei singure trăsături pe care să o accentuezi prin machiaj.Lipsa de armonie a culorilorPoate că nu observi atunci când fondul de ten se termină cu o linie dreaptă la baza gâtului, dar cei din jurul tău vor observa. Armonizarea fondului de ten sau a fardurilor cu restul pielii este cheia unui machiaj decent, în caz contrar dând im-presia unui exces de machiaj. Tot în această categorie s-ar putea integra și alegerea unui fond de ten nepotrivit pentru culoarea pielii tale. Ca soluție la această problemă, fiecare femeie ar trebui să aibă cel puțin două culori diferite de fond care, mixate, să poată da culoarea perfectă pentru piele.(Sursa: www.lyla.ro)