Cele mai mari greşeli în curele de slăbire

Cele mai mari greșeli în curele de slăbire

Ştire online publicată Marţi, 30 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vrei să slăbești câteva kilograme? Ai grijă la tentații. În cele mai multe planuri de atac împotriva kilogramelor se strecoară mici scăpări. Poți fi „cuminte“ o săptămână întreagă până când apare o pătrățică de ciocolată care te poate convinge să iei o scurtă pauză de o gustare. Și apoi de încă una... Planul A e compromis, ai nevoie de planul B. Iată ce greșeli facem mulți dintre noi atunci când ne apucăm de o dietă de slăbire, potrivit clicksănătate.ro.Vrem mult și repede. Prima și cea mai importantă regulă de care trebuie să ținem cont când începem să ținem un regim de slăbire este stabilirea unui obiectiv realist. Studiile clinice au demonstrat că persoanele care au slăbit în timp au beneficiat de rezultatele dietei pe o perioadă mai lungă. Dacă încerci să slăbești mai mult și mai repede, aproape sigur te vei lovi de efectul yo-yo. Un ritm sănătos de scădere în greutate înseamnă pierderea a 500 de grame până la un kilogram pe săptămână.Sărim peste micul dejun. Te gândești că dacă renunți la una dintre mesele principale ale zilei vei slăbi mai ușor? Nimic mai greșit. Micul dejun îți asigură energia pentru activitățile din prima parte a zilei și are rolul de a preveni poftele de ceva dulce.N-are calorii, putem mânca oricât. Chiar dacă alimentele din dietă sunt slab calorice, acest lucru nu înseamnă că le putem consuma la discreție. În timpul unui regim alimentar trebuie contorizat absolut tot ceea ce mâncăm, dar și ce cantitate consumăm. Este foarte important să avem o agendă cu produsele alimentare pe care să le evităm și pe cele de bază în regim. În agendă ar trebui trecute și orele când sunt luate mesele principale și gustările.Nu bem suficientă apă. Atunci când urmăm un regim alimentar ne concentrăm în special pe alimente decât pe lichidele pe care le consumăm.Și uităm să bem apă. Sau, în unele cazuri, o evităm, pe motiv că „îngrașă“. Este, de asemenea, o greșeală des întâlnită în diete. În realitate, pentru rezultate pozitive, un regim trebuie completat cu o hidratare corespunzătoare, de minimum 2 l de apă și de ceai pe zi. Dacă vrei să știi exact de câtă apă are nevoie corpul tău fă următorul calcul: 30 ml de apă/ kg corp/ zi. Spre exemplu, o persoană care are greutatea corporală de 70 de kilograme trebuie să consume în 24 de ore cel puțin 2 l și 100 de mililitri. (Sursa: clicksănătate.ro)