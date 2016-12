Cele mai însorite destinaţii de vacanţă din Europa

Cele mai însorite destinații de vacanță din Europa

Faro este capitala regiunii Algarve din Portugalia. Cu o medie de 3.170 de ore de soare pe an, ceea ce înseamnă 11 ore însorite pe durata sezonului estival, Faro este un pariu sigur pentru turiștii care vor să se bucure de vreme bună. Este un oraș animat de turiști în cea mai mare parte a anului, cu o viață nocturnă agitată. Pot fi vizitate o serie de monumente, vestigiile romane și arabe ce datează încă din secolul al IX-lea.Sevilia, Spania, este cu siguranță unul dintre cele mai însorite și călduroase orașe unde ploile sunt extrem de rare. Dacă alegeți acest oraș, aveți ce vedea. Cu o vechime de 2.000 de ani, găzduiește una dintre cele mai impresionante arhitecturi din Europa.Cu o medie de peste 30 de grade Celsius, șanse mici de ploaie și 1.000 de kilometri de plajă cu nisip fin, cu locuri retrase și golfuri frumoase, Creta este un paradis veritabil pentru iubitorii de plajă, mare și soare. Insula este faimoasă și pentru vestigiile civilizației antice.Cipru este o insulă situată în inima Mării Mediterane, o destinație populară în rândul turiștilor datorită temperaturilor ridicate și plajelor virgine. Cele mai ridicate temperaturi se regăsesc în Nicosia, capitala insulei, unde termometrul arată și 36-37 de grade Celsius în sezonul estival. Turiștii care ajung în Cipru nu trebuie să rateze vestigiile istorice și nici deliciile culinare.În Roma, media temperaturilor în această perioadă a anului este de 30-31 de grade Celsius. Orașul, supranumit „cetatea eternă”, are cu siguranță unele dintre cele mai frumoase monumente istorice, dar are și atuurile pentru a mulțumi toate gusturile, fiind în același timp o destinație modernă, șic, dar și romantică.