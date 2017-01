Cele mai frumoase locuri de vizitat din România

România este una dintre cele mai frumoase țări ale Europei, lucru recunoscut de străini, care știu să aprecieze natura și simplitatea. Din păcate, infrastructura proastă, problemele sociale și lipsa de promovare țin turiștii departe.Iată care sunt cele mai frumoase locuri de vizitat din România:Cheile Turzii. Aici veți întâlni peste 1000 de specii de flori. În anul 1938 Cheile Turzii au fost declarate rezervație naturală datorită frumuseții locului și importanței sale. Face parte din listele UNESCO, fiind unul dintre cele mai importante monumente al naturii. 1270 de m este lungimea Cheilor.Salina de la Turda. Salina are o vechime de peste 13 milioane de ani și o grosime medie de 250 de m. Salina este un monument istoric al județului Cluj, apreciat de întreaga Românie.Lacul Ochiul Beului face parte din cele mai frumoase locuri de vizitat în România. Se afla situat în Munții Aninei fiind o componentă a Parcului Național Cheile Nerei. Pentru a ajunge la el, este nevoie să se străbată un traseu anevoios dar albastrul și claritatea apei vă vor impresiona.Munții Rodnei. Sunt situați în partea de nord a țării noastre fiind cei mai înalți munți din Carpații Orientali. Vârful Pietrosul are o altitudine de 2303 m.Vulcanii noroioși din județul Buzău sunt printre cele mai cunoscute formațiuni de acest gen din România. Aceștia se formează datorită gazelor naturale ce provin din pământ de la o adâncime de peste 3000 de m.Biserica Fortificată de la Viscri. Biserica face parte din patrimoniul UNESCO fiind o construcție în stil gotic, caracterizată în interior de incinta dublă. Biserica datează din secolul XII, fiind construită pe o veche temelie romană.Barajul Siriu este un baraj artificial care a fost construit pentru producerea de energie electrică, amenajarea sa terminându-se în anul 1985.Lacul Albastru se află în apropierea localității Baia Sprie fiind unic prin faptul că își schimbă culoarea în funcție de lumină. Căderea unei galerii miniere a dus la formarea acestui lac.Podul lui Dumnezeu. Acesta este un pod natural situat la Ponoarele. Este cel mai mare pod natural din țară, al doilea din Europa și singurul deschis circulației autovehiculelor. Are o lungime de 30 de m.Canionul 7 scări din munții Piatra Mare. Numele Canionului este dat de 7 cascade. Canionul are o lungime de 160 de m și o diferență de nivel de 58 de m.Cascada Ciucaș este situată la 55 de km de orașul Cluj Napoca. Cascada și lacul Ciucaș se află în același amplasament geografic și au o deosebită importanță geografică națională dar și locală.Cascada Cailor este situată în Munții Rodnei și reprezintă una dintre cele mai frumoase atracții și locuri de vizitat ale României. Cascada este formată din mai multe trepte de cădere liberă, aflate la aproximativ 40 m una de cealaltă.Peștera Urșilor este renumită prin sculpturile naturii oferind frâu liber imaginației vizitatorilor. Este unul dintre cele mai importante obiective a Munților Apuseni.Cimitirul Vesel din Săpânța este unul dintre cele mai neobișnuite locuri de vizitat în România. Aici, locul de odihnă veșnică este văzută într-o altă manieră, cea a bucuriei deoarece sufletul trece într-o altă dimensiune. Picturile de pe pietrele funerare și din cimitir ilustrează momente al vieții celui care a murit.Cheile Bicazului sunt granița dintre Moldova și Transilvania. Sunt o frumusețe a naturii, regiune pitorească atrăgând anual o mulțime de turiști.La 30 de km de Brașov se afla unul dintre cel mai vizitate locuri în România, Castelul Bran care se impune peste hotare prin legenda sa despre contele Dracula.La cota 2034 pe drumul Transfăgărășan în munții Făgăraș veți descoperi Bâlea Lac. Este un lac glaciar care face parte din masivul Făgăraș.Delta Dunării. Cunoscută datorită peisajelor sale unice, florei și faunei regale, Delta Dunării este locația ideală pentru o vacanță în natură, departe de agitație.Lacul Roșu este cel mai mare lac de baraj natural format pe teritoriul României. Este unul dintre cele mai interesante locuri de vizitat datorită culorii roșiatice a lacului datorate Muntelui Suhardului a cărui culoare purpurie se oglindește în lac. Lacul s-a format în anul 1837.În incinta stațiunii Călimănești se află Mănăstirea Cozia construită în urmă cu 600 de ani. Mănăstirea are ca și hram Sfânta Treime și o arhitectură impresionantă. Mănăstirea este reprezentativă pentru trecutul istoric al țării noastre.Munții Făgăraș sunt munții în care se găsesc 14 vârfuri al României care depășesc 2500m. Moldoveanu și Negoiu sunt cei mai înalți dintre aceștia. Masivul are o climă aspră cu caracteristici subpolare.(sursa:www.primulsite.ro)