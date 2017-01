Cele mai ciudate fobii ale persoanelor faimoase

Ştire online publicată Miercuri, 28 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Figurile istorice și celebritățile sunt și ele oameni, iar fobiile de care suferă demonstrează perfect acest lucru. Iată mai joc câteva exemple inedite:1. Dictatorul sovietic Iosif Stalin era obsedat de ideea ca cineva vrea sa-l otraveasca. Avea o angajata cu sarcina de a consuma, cu trei ore inaintea mesei, toate felurile din meniul sau si, separat, un angajat care sa deguste bautura, scrie ziare.com.Deasemeni, Stalin nu avea incredere in avion: n-a calatorit decat cu trenul, iar pe distante scurte cu masina.2. Napoleon Bonaparte nu suporta apropierea pisicilor. In afara dezgusutlui, aceasta apropiere il facea si alergic. Aceeasi fobie fata de pisici au avut-o Hitler, Mussolini, tarul Nicolae al II-lea, Alexandru cel Mare si Iulius Caesar.3. Alfred Hitchcock, celebrul realizator de la Hollywood, suferea de ovofobie, respectiv repulsie fata de gustul si mirosul de oua. Nu manca nici oua, nici cozonac, nici alte preparate pe aceasta baza.4. Poate este o surpriza pentru multi sa afle ca lui Walt Disney, cunoscutul realizator de filme animate, creatorul nu mai putin celebrului Mickey Mouse, ii era frica de... soareci. Dar, atentie, frica, nu dezgust!5. Marilyn Monroe suferea de agorafobie: teama de a se afla in multime. Evita pe cat se poate masele de oameni si nu circula decat insotita, scrie realitatea.net.