Cele mai căutate destinaţii turistice din Spania

Cele mai căutate destinații turistice din Spania

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Spania este una dintre destinațiile turistice preferate de români pentru vacanțele lor. Orașele de aici se transformă în cele mai bune alegeri pentru un citybreak reușit, datorită faptului că sunt ușor accesibile și includ o mulțime de obiective turistice deosebite. Cultura, istoria și arta, dar și distracția, relaxarea și entertainmentul se împletesc perfect în cele mai căutate destinații turistice spaniole.Barcelona este în topul preferințelor pentru vacanțele în Spania. Orașul acesta este ideal pentru un city break scurt, dar și pentru un sejur mai lung, pentru că oferă acces la o zonă urbană deosebită, plină de atracții turistice, dar și la un spațiu de plajă excelent. Sagrada Familia și celelalte minuni arhitecturale sunt doar câteva dintre obiectivele turistice pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață. La acestea poți adăuga plajele întinse ale Barcelonei și multitudinea de posibilități pentru petrecerea timpului liber și vei avea cu siguranță o vacanță spaniolă reușită.Madridul este cea de-a doua destinație spaniolă spre care se îndreaptă cel mai mult turiștii. Capitala dispune de asemenea de impresionante atracții și activități cu care să-și impresioneze turiștii. Arhitectura este prima care îți va atrage atenția atunci când ajungi în acest oraș. Mai apoi, vei dori să vizitezi unele dintre cele mai importante simboluri ale Madridului, dar și ale Spaniei, cum sunt Muzeul Prado, Palatul Regal, Catedrala și Plaza de Cibeles.Valencia își atrage turiștii cu dimensiunea sa impresionantă, dar și cu faptul că se întinde de-a lungul coastei Mării Mediterane. Așadar, orașul este, asemeni Barcelonei, o alegere perfectă pentru un city break, dar și pentru un sejur în oricare perioadă a anului, pentru că orașul are un climat blând. Valencia câștigă un număr mare de turiști și prin numeroasele evenimente sportive pe care le organizează, fie că sunt curse de formula 1 sau campionate naționale și internaționale de fotbal, dar și prin fascinantul City of Arts and Sciences.Palma de Mallorca a intrat în topul preferințelor pentru destinațiile de vacanță ale românilor, pentru că este o alegere ideală pentru un concediu cu mare, soare și multă căldură pe tot parcursul anului. Plajele stâncoase, apele liniștite și posibilitățile interminabile de recreere atât pe uscat, cât și pe apă, sunt cele care fac din Palma de Mallorca destinația ideală de vacanță. Mai mult decât atât, orașul în sine, dar și celelalte așezări mai mici de pe insulă, te vor fascina prin arhitectura gotică impresionantă a clădirilor. Aici trebuie să vizitezi Castelul Bellver, Catedrala La Seu și Biserica Santa Eulalia.