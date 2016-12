Cele mai bune zece plaje din lume

1

REALITATEA

AIUREA...DISCUTATI DISCUTII ! AM FOST SI IN SPANIA,SI TURCIA SI GRECIA.VAX ! PLAJA CA IN ROMANIA NU VETI GASI PE NICAIERI.ALTCEVA PROBABIL DOREATI SA SUBLINIATI : CA IDIOTI SI DOBITOCI PRECUM CONDUCATORII ROMANI NU ATI MAI ZARIT PE NICAIERI.ASTA ESTE CU TOTUL ALTCEVA .IAR CEA MAI TARE PLAJA DIN LUME ( ASA...CA PENTRU CUNOSTINTELE VOASTRE GENERALE ) SE AFLA IN INDIA. MAI CITITI SI DOCUMENTATI-VA ,INAINTE DE A SCRIE .