Cele mai bune sfaturi despre sex

Ştire online publicată Luni, 15 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre cei mai mari inamici ai sexului în cuplu este rutina. Tocmai de aceea sfaturile despre sex se bucură de mult interes din partea celor care își doresc ca relația lor să evolueze. Iată câteva dintre cele mai bune sfaturi despre sex. Vă place din cale afară unul dintre sfaturile despre sex de aici? De ce n-ați lăsa deschis PC-ul astfel încât el/ea să-l vadă?Nu renunțați la lenjeria intimăMai țineți minte anii de liceu? Atunci vă stabiliserăți anumite reguli până unde erau permise atingerile: sub tricou, peste lenjeria intimă etc. Ei bine, adolescenții știu ei ce știu. Poate fi o tortură plăcută să vă jucați în timp ce încă aveți lenjeria pe voi și atingând doar țesătura. Astfel anticipația crește și, când într-un final, renunțați la haine contactul va fi mult mai intens și excitant.Schimbați regulile în dormitorRegulile vechi: Ambii parteneri trebuie să fie egali în pat.Reguli noi: Este ok să cedezi controlul câteodată sau să devii vioara întâi altă dată. Amândoi ar trebui să fiți satisfăcuți de viața voastră sexuală, iar bărbaților le place ca femeile să aibă un rol activ atunci când vine vorba despre propria lor satisfacere. Însă asta nu înseamnă că de fiecare dată când faceți dragoste plăcerea trebuie să fie exact 50/50. Câteodată, unul dintre voi este mult prea obosit după o zi epuizantă la birou pentru a mai avea energie pentru un amor viguros în timpul nopții, însă poți să stai relaxat pe spate și să ai parte de puțină plăcere.Schimbă contextulUnor femei le este teamă să spună ce doresc în timpul unei partide de amor întrucât au impresia că cer mult prea mult. În acest caz, încearcă să aduci în discuție subiectul într-un context diferit în care ești relaxată și poți s-o faci fără a suna ca o poruncă. Spre exemplu ai putea încerca în timp ce urmăriți o scenă sexy la tv și să-i șoptești la ureche: „Sper că vom încerca și noi diseară asta”. Soțul sau iubitul tău va fi receptiv și-ți va oferi ceea ce dorești.Femeia modernă este mereu deasupraAceasta este cea mai bună poziție pentru o femeie să atingă orgasmul întrucât deține controlul total. Însă, cu anumite ajustări, șansele de a ajunge acolo pot crește considerabil.Fie te lași pe spate și te sprijini pe o mână, fie te întinzi deasupra lui cu mâna lângă capul lui. Astfel, o femeie ajunge mult mai repede la orgasm.Împărtășiți-vă fanteziile sexualeStați relaxați în dormitor unul lângă altul timp de 30 de minute. Găsirea acestui timp este cel mai complicat lucru, însă merită, poate după ce au adormit copiii. Rămâneți îmbrăcați în haine ușoare și împărtășiți-vă fanteziile sexuale. Dacă vă simțiți incon-fortabil să vorbiți de una reală, inventați. Lăsați imaginația liberă. Truc: nu vă atingeți, doar vorbiți.Nu lăsați stresul, plictiseala sau copiii să vă împiedice să faceți sex.Este atât de simplu să lași lucrurile de zi cu zi, stresul, plictiseala, copiii, să vă împiedice să faceți sex. „Hai s-o lăsăm pe mâine, azi nu mă simt în stare”. Însă sexul este o componentă indispensabilă a vieții de cuplu și prin el legăturile dintre cei doi parteneri rămân puternice și astfel, veți avea o viață de familie fericită.(sursa:wwwsfatulparintilor.ro)