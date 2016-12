Cele mai aromate mirodenii pentru gătit

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, plantele aromate dau o savoare deosebită mâncărurilor. Există o mulțime de condimente care pot fi adăugate în anumite mâncăruri, de aceea este și foarte greu să le alegi pe cele mai potrivite. Potrivit retete.perfecte.ro, ideal ar fi să cunoști aceste mirodenii și să știi când și cum să le folosești. Iată și câteva sfaturi pentru o bună alegere:Plante sălbatice. Măcriș. Crește în zone umbroase și umede. Florile sale au aspectul unui ciorchine și are frunze puține. Se servește crud, în salate. Se poate adaugă în sosuri și supe-crema. În medicina populară este cunoscut pentru efectul sau purificator. Stimulează digestia. Podbal Crește tot în zone umede, are flori galbene și seamănă oarecum cu păpădia. La mâncăruri se pot folosi atât frunzele, cât și florile. Frunzele tinere se folosesc în salate. Poate fi utilizat atunci când preparăm deserturi, dar merge și la mâncăruri cu sos.Leurda. Crește în păduri, pe terenurile bogate în humus. Frunzele care se vor folosi la mâncăruri se culeg înainte de înflorirea plantei. Datorită aromei sale, asemănătoare cu cea de usturoi, se poate folosi în salate sau supe. Dar se poate servi și sub formă de piure, ca garnitură pentru paste. Conform medicinei populare, are efect diuretic și antibiotic.Salvie. Crește pe pajiștile de munte. Frunzele sale se folosesc pentru condimentarea mâncărurilor grase. Un gust deosebit pot avea însă și florile de salvie, dacă le folosim în preparate dulci, de exemplu în clătite.Asmățui. Numit și pătrunjel creț, asmățuiul crește primăvara în locuri umede și umbroase. Se consumă doar proaspăt și se folosește tocat mărunt, în special în salate. Da o aromă proaspătă aperitivelor și garniturilor de legume. Se mai poate adăuga în sosuri sau supe, în loc de pătrunjel. În medicină populară este recomandat pentru reglarea funcțiilor rinichilor și ficatului.