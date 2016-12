Cele mai amuzante perle din CV-uri

Ştire online publicată Luni, 16 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Robert Half, fondatorul firmei de recrutare Robert Half International, a inceput sa prezinte cele mai ciudate lucruri pe care le-a citit in CV-urile candidatilor, in circulara companiei, incepand cu 1966. Aceasta indeletnicire a devenit un obicei. Mai jos sunt cele mai bizare lucruri pe care oamenii le-au scris in CV-uri in ultimii aproape 50 de ani, scrie manager.ro. "Am ceva experienta in industria tehnologica, acumulata in urma cu 20 de ani"."Am un par spectaculos"."In calitate de administrator, am coordonat intalnirile, am facut aranjamentele de calatorie si l-am ajutat pe paznic sa puna insignele in pieptul invitatilor". "Asistent de marketing: Pe vremea cand scriam si editam biografiile unor actori pentru piesele de teatru, le-am explicat celor necunoscuti ca nimanui nu-i pasa daca au roluri principale"."Am raspuns la telefoane, am completat documente, am raspuns la emailurile clientilor si am indepartat mirosurile din birou"."Experienta? Multa"."Manager de restaurant. Am curatat dupa angajati si i-am supravegheat in activitatea lor"."Am peste 8 ani de experienta, 5 in analiza, design si testarea aplicatiilor client/server"."Am lucrat la raionul de barbati al unui magazin, fiind cu ochii pe tricouri si pantaloni"."O afacere de familie fara potential... Proprietarul si managerii, tatal si fratii mei, nu au simtul afacerilor"."Relatii publice minore"."Am urmat cursurile unei facultati"."Am urmat un curs denumit "Cum sa ai rabdare cu un sef nerabdator"."Pot sa ma deplasez in voie, deoarece nu sunt legat de telefonul, emailul, contul meu de Facebook sau alt dispozitiv electronic"."Ultimul meu client mi-a spus "Dumnezeu", astfel incat e o recompensa suficienta"."Am fost pe lista decanului in facultate; am avut roluri "onorabile" in liceu si scoala generala"."Am primit foarte multe premii. Am adus acasa trofee pentru locul I, II si III"."Am numeroase certificari in domeniile hardware si software. As putea sa tapetez toata baia cu ele, dar nu m-ar lasa sotia, m-ar da afara din casa"."Experienta de-o viata in monitorizarea timpului"."Stiu sa folosesc un calculator"."Capacitatea de a-mi folosi forta muschilor pentru a ma propulsa in aer - pot sari, pot face sprinturi si pot arunca un obiect la mare distanta"."O memorie excelenta; cunostinte excelente de matematica; o memorie excelenta"