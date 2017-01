Cele mai amuzante, dar longevive mituri legate de PC-uri

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De când computerele au devenit o parte integrată din viețile multora dintre noi, o unealtă de care unii chiar nu se pot lipsi în activitățile de zi cu zi, inevitabil, de-a lungul timpului, de la un „cunoscător” la altul, s-au creat și transmis o serie de mituri. Aceste fabulații, una mai năstrușnică ca alta, au reușit să reziste în timp, deși nu se bazează pe nici un fel de sâmbure de adevăr. Să vedem, așadar, care sunt unele dintre cele mai longevive mituri legate de mult prea iubitele PC-uri, realizat de cei de la techwench.comMitul hackerului„Un hacker îți poate porni computerul și îl poate utiliza în timp ce tu dormi. Din acest motiv este bine să scoți computerul din priză și să scoți mufa de la cablul de internet sau să oprești routerul wireless înainte de a te culca.” Acest mit calcă pe urmele filmului „Hackers”. Doar acolo am văzut cum pe ecranul unui puști autodidact în computere apare mare și clipind textul „Hacked!”Mitul radiațiilor„Monitoarele sunt radioactive, însă poți neutraliza radiațiile dacă așezi în fața acestora un cactus. Cu cât cactusul este mai mare și are mai mulți țepi, cu atât gradul de protecție este mai ridicat”. În primul rând, computerele nu radiază și nici monitoarele nu radiază în adevă-ratul sens al cuvântului. Emit doar unde electromagnetice (mai ales în cazul CRT-urilor pe cale de dispariție). Un cactus pe birou are un singur efect: estetic!Mitul congelării„Cea mai bună metodă pentru a recupera datele de pe un hard stricat este să îl introduci în congelator și să îl lași să înghețe timp de câteva ore. După ce îl vei scoate din congelator și îl vei reinstala pe computer, toate erorile vor fi eliminate, iar fișierele importante vor fi recuperate.” Credem că este mitul care a rezistat cel mai mult în timp, deși nimeni nu a reușit să „depaneze” bad-urile de pe un HDD punându-l în congelator. Mai există un mit similar legat de congelarea telefoanelor mobile pentru deblo-care. Diferența între cele două este ca în cazul telefonului, prin-tr-un scurt circuit realizat manual, chiar se putea debloca mobilul după... congelare. În anumite cazuri.Mitul tastaturii„Cu cât mai multe butoane are tastatura, cu atât mai bine”. În afară de faptul că o tastatură cu multe butoane ocupă mai mult spațiu pe birou, nu prea avem ce sa mai spunem. Ba da, mitul acesta datează de pe vremea calculatoarelor cu Basic...Mitul „Îți arăt eu cine e șeful!”„Dacă țipi la computerul tău și îl lovești, rezolvi problemele”. Majoritatea am avut momente în care computerul ne-a jucat feste: s-a blocat, a mers mai încet etc. Nu știm însă să fi rezolvat ceva descărcarea nervilor pe sărmanul PC. Au existat, probabil, momente la fiecare dintre noi când un picior livrat mai mult sau mai puțin discret în carcasa unității a făcut să dispară unele zgomote ciudate cauzate de câte un ventilator.Mitul firewall„Activează-ți firewall-ul, pentru că altfel o să te umpli de viruși.” Este surprinzător cât de mulți oameni nu-și dau seama că firewall-ul nu te protejează de viruși, troieni sau spyware (programe spion), ci de viermi, acel tip de malware care circulă în rețea. Teoretic, un firewall te va alerta atunci când cineva sau un program maleware intră pe computerul tău, însă este un fals sentiment de securitate atâta timp cât un virus deștept îți dezactivează imediat firewall-ul. Asta nu înseamnă că firewall-ul n-are niciun rost. Firewall-ul chiar te protejează atunci când ești în rețele publice ca restaurante, gări și aeroporturi. Deci, folosește-l cu încredere!