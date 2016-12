Cel mai scump imobil din România are un preţ de vânzare de 7 milioane euro

Cel mai scump imobil din România are un preț de vânzare de 7 milioane euro

Deși sectorul imobiliar este afectat de criză de aproape un an și jumătate, în România există încă numeroase proprietăți scoase la vânzare la un preț format din șapte cifre. Paradoxal, există interes pentru astfel de proprietăți, mărturie fiind numărul afișărilor pe care le înregistrează, însă de cele mai multe ori este vorba doar de o simplă curiozitate. Potrivit unui studiu al portalului „imobiliare.ro”, la mijlocul lunii ianuarie 2010, cel mai scump imobil pus la vânzare din România este amplasat în Piața Română din București și costă 6.999.000 euro. Vila are 37 camere și o suprafață utilă de 1.455 metri pătrați. Imobilul a fost construit în 1900 și poate reprezenta o bună alternativă pentru sediul unei ambasade, al unei bănci, restaurant sau cazinou. Și următoarele locuri din topul celor mai scumpe vile puse la vânzare de români sunt situate în Capitală și au valoare istorică. Astfel, tot în Piața Romană, o casă cu 12 camere și o suprafață utilă de 800 metri pătrați costă 6.990.000 euro. Pentru un plus la capitolul prestigiu anunțul amintește că imobilul a fost folosit ca sediu de ambasadă. Locul trei îi revine unei vile din zona Universității București, al cărui preț este de 6 milioane euro. Are 20 camere, o suprafață utilă de 1.966 metri pătrați, un teren de 2.354 metri pătrați și a fost construită în anul 1915. „Puținii cumpărători care dispun de sumele necesare pot face afaceri bune în această perioadă de criză, marjele de negociere fiind de multe ori considerabile”, a declarat Daniela Crainic, marketing manager la portalul „imobiliare.ro”. Constanța, orașul cel mai scump din provincie Chiar dacă diferența față de București este considerabilă, în Constanța se află cea mai scumpă proprietate scoasă la vânzare în provincie. Locul întâi este ocupat de o vilă din zona peninsulară cu 28 de camere, 5 băi și terase de 300 metri pătrați. Vila și-a păstrat prețul de 2,8 milioane euro, deși se află pe piață de un an. Construită în stil neoclasic, imobilul are patru fațade armonizate perfect, iar în 1936, în această clădire se afla sediul local al Băncii Românești. Pe locul doi în top este o vilă cu vedere la mare, de 2 milioane euro, situată în Faleză Nord. Are nouă camere, zece băi și a fost construită în 2009. La aceasta se adaugă piscina de 40 metri pătrați și terasa de 350 metri pătrați. Clasamentul este completat de un imobil turistic cu 58 de camere la prețul de 1,8 milioane euro. Clădirea este situată în centru, în Piața Ovidiu, a fost construită în 1922 și are o suprafață utilă de 1.122 metri pătrați.