Elveția din munții Parâng

Cel mai frumos domeniu schiabil al României

Zilele trecute, când am descoperit pe site-ul http://opentravel.com/blogs/winter-scenes-that-melt-the-heart/ inclusă într-un top de elită mondială și destinația Transalpina din România, alături de Canada, Elveția (evident!) ori chiar Antarctica, am trăit bucuria aceea românească „Uite, măh, că suntem și noi în stare de ceva bun!”.Pe 22 decembrie 2012 s-a deschis oficial cel mai mare domeniu schiabil din România, Vidra-Transalpina-Voineasa, proiect susținut de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și considerat visul generației anilor 70 și care conține pârtii de peste 9 km pornind de la o altitudine de 2000 de metri.Transalpina este cel mai înalt drum rutier din lanțul Munților Carpați, atingând altitudinea maximă de 2.145 m în Pasul Urdele. Transalpina traversează Munții Parâng de la Nord la Sud fiind paralelă cu Valea Oltului și Valea Jiului și leagă localitatea Săliște din județul Sibiu de localitatea Novaci din județul Gorj. Moderni-zarea DN 67c (Transalpina) a creat un culoar important de circulație spre nordul Gorjului, venind dinspre Sebeș.La doi pași de stațiunea Vidra, la doar 50 de kilometri depărtare de Petroșani și de Valea Jiului, în luna septembrie 2011, a început construcția noului domeniu schiabil VIDRA - TRANSALPINA într-un ritm nebunesc, asemănător vremurilor când dictatorul Nicolae Ceaușescu construia canalul Dunăre-Mare Neagră, dar de data aceasta în inima Munților Lotru. Practic, versantul unui munte, pe o lungime de câțiva kilometri și o lățime de câteva sute de metri, a luat forma unei pârtii de schi la standarde olimpice. Aici s-au montat stâlpi de telegondolă și alții pentru câteva instalații de teleschi. S-au turnat metri cubi de betoane, chiar și noaptea la focuri, iar specialiștii susțin că ceea ce s-a întâmplat aici este comparabil cu ce au făcut nemții în cel de-Al Doilea Război Mondial în Siberia.Stațiunea Vidra este una din cele mai frumoase stațiuni montane din România, este situată pe Valea Lotrului, mai precis în Munții Puru, pe malul lacului cu același nume, la o înălțime de 1.370 m, cu aer deosebit de ozonat bogat în ioni negativi și esențe volatile de brad și grad de poluare zero în anotimpul de iarnă. Zăpada se menține în jur de șase luni pe an, iar drumul este accesibil tot anul.Aici, fostul dictator Nicolae Ceau-șescu ar fi dorit să organizeze o olimpiadă de iarnă. De altfel, campionul Ivan Patzaichin și canotorii olimpici ai României se antrenau aici, înainte de 1989, pe lacul Vidra, unde amato-rii de sporturi nautice cu vele pot să își dovedească măiestria în navigație.Pârtia inaugurată în decembrie anul trecut se întinde pe o distanță de peste 9,9 kilometri, iar pe toată lungimea ei schiorii au parte de un peisaj de vis, cu brazi semeți și o natură de o frumusețe năucitoare, cu creste muntoase virgine, care se oglindesc ca într-un glob de cristal în lacul Vidra.În vecinătatea pârtiei nu există deocamdată cazare, singurele unități existând la Obârșia Lotrului, Voineasa și Vidra. Noua zonă schiabilă se află și în apropierea stațiunii Rânca, aflată la cea mai înaltă altitudine din țară, unde accesul spre această zonă este blocat în perioada de iarnă, circulația având același regim ca al Transfăgărășanului.Pentru temerarii care își doresc cu orice preț să ajungă aici, dar care nu au la dispoziție un autoturism, le facem cunoscut că există un autocar al Agenției Amal Tour care vine din Râmnicu Vâlcea spre domeniul schiabil Vidra-Transalpina sâmbăta și duminica. Plecarea este la ora 7 din Autogara Dacos, iar întoarcerea este la ora 16, costul transportului dus-întors fiind de 40 lei. Pentru orice eventualitate consultați site-ul www.amaltour.ro.Cât privește prețurile practicate pe pârtiile Elveției din munții Parâng am aflat că, deocamdată, la baza pârtiei sunt disponibile pentru închiriere 100 de perechi schiuri + 100 clăpari, 10 snowbord-uri și câteva săniuțe. Prețurile de închiriere sunt de 40 lei pe zi pentru schiuri+clăpari+bețe, 50 lei pe zi pentru placă+boots, 35 lei pe zi pentru placă și 20 lei pe zi pentru sanie.