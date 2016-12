Ceasurile, bijuterii care nu se demodează niciodată

Ştire online publicată Marţi, 14 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda faptului că prețurile atașate acestor modele de ceasuri pot părea imposibile, investiția într-un exemplar clasic este o decizie rațională, o concluzie la care ar trebui să ajungă oricine mai recurge încă la telefonul mobil pentru a citi ora.Ceasurile servesc un scop practic, iar atunci când sunt purtate corect, conferă stil și eleganță oricărei ținute. Dacă suntem conștienți de acest lucru, putem chiar afirma faptul că ceasurile și-au depășit scopul originar, devenind o extensie a personalității și stilului fiecărui purtător ale acestor bijuterii unisex.Spunem unisex întrucât modelele de ceasuri bărbătești reprezintă unele dintre puținele accesorii care se adresează în particular unui target masculin.Ceea ce le dă acestor accesorii o valoare specială pentru bărbați este abilitatea de a le conferi acestora ceea ce noi, femeile, obținem cu fiecare nuanță de păr nou testată sau cu fiecare inel cu pietre prețioase - o schimbare de look și de statut.Atunci când decidem că e timpul să investim în ceasuri, trebuie să ne lăsăm pradă capriciilor și să alegem cea mai bună calitate pe care ne-o putem permite.Desigur, fiecare dintre noi știe unde ar trebui să tragă linie când vine vorba de buget, însă în cazul ceasurilor, aceste principii financiare par a fi slăbite de factori de ordin estetic, funcțional sau calitativ.Precum orice aspect ce ține de modă, tendințele în materie de ceasuri se schimbă de la sezon la sezon. Specialiștii spun că modelele de ceasuri clasice, cu brățări de ceasuri metalice, tratate împotriva zgârierii și rezistente la apă ar fi un best buy. Cu toate acestea, în ceea ce privește selecția de ceasuri de damă, modelele în tendințe vor avea întotdeauna un punct în plus.(sursa:elamoda.blogspot.ro)