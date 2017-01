Pastila de natură

Ceaiurile calmante

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Când bebe este agitat și nu mai funcționează nimic puteți încerca un ceai de plante pentru a-l liniști. Ceaiul de mușețel calmează sistemul nervos și atrage somnul. O cană cu ceai de mușețel îndulcit cu miere (numai dacă bebe are peste un an) poate calma imediat un copil agitat, furios sau speriat. Pentru a calma arsurile solare poți folosi pliculețele de ceai ude. De asemenea, ceaiul din flori de gălbenele calmează sistemul nervos, îmbunătățește digestia și calmează colicile. Nepeta Cataria, cunoscută și ca menta pisicii, iarba mâței sau cătușnica, este o plantă mai puțin cunoscută, dar care nu ar trebui să lipsească din coșulețul nostru. Este o plantă care relaxează și poate trata colicile sau durerile provocate de creșterea dinților. Câteva picături de tinctură, înainte de masă vor îmbunătăți digestia. Și roinița are proprietăți calmante, antivirale și antiseptice. Ea poate fi folosită ca sedativ ușor. Pentru mămici, din roiniță se prepară un ceai delicios, care se servește cu lămâie și miere și care poate înlătura stresul și anxietatea.