Ceaiuri reci, recomandate în perioada verii

Ştire online publicată Vineri, 12 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pe timpul verii, hidratarea devine o prioritate pentru sănătatea noastră. Deși apa este considerată cea mai importantă sursă de hidratare, de cele mai multe ori optăm pentru băuturi complet nesănătoase și care nici măcar nu ne potolesc setea. O alternativă gustoasă și sănătoasă la băuturile din comerț sunt ceaiurile reci preparate în casă.Află aici cum poți prepara un ceai rece și care sunt beneficiile consumului de ceai asupra organismului.Ceaiurile satisfac nevoia de hidratare și sunt extrem de benefice în curele de slăbire. De cate ori n-am auzit recomandarea: „Dacă ți-e foame, bea apă!” Ne putem păcăli cu ușurință foamea sau poftele cu un ceai, mai ales că are un gust mult mai plăcut decât apa.Ceai preparat în casă vs ceai din comerțUn ceai rece preparat în casă este plin de antioxidanți (substanțe nutritive din alimente, care pot preveni și încetini deteriorarea oxidativă a organismului) și are foarte puține calorii. În plus, nu conține aditivi alimentari, ca ceaiurile din comerț. O cantitate de numai 100 ml de ceai rece din comerț aduce 30 calorii și 7,1 g zahăr, valori comparabile cu 42 calorii și 10,5 g zahăr în cazul băuturilor acidulate.Ceaiul preparat la recePune apa rece într-un recipient mare care să poată fi închis;Adaugă 3-4 lingurițe de ceai la litrul de apă (poți opta pentru ceai verde, ceai negru, alb sau de plante)/3-4 pliculețe de ceai;În cazul ceaiurilor verde, negru, alb, poți adăuga 6 lingurițe de suc natural de fructe sau 10 frunze de mentă pentru a-i potența aroma (nu există doze precise, totul depinde de gustul fiecăruia) sau 3 rondele de lămâie; îl mai poți aromatiza, de asemenea, cu bucățele de fructe sau condimente.Dacă îți place să-l bei dulce, adaugă zahăr, sirop de arțar, miere sau îndulcitor. Agită energic sticla, apoi bag-o la frigider, unde va sta o noapte întreagă. În ziua următoare, strecoară-l și păstrează doar lichidul. Mai adaugă câteva cubulețe de gheață și obții una dintre cele mai potrivite și mai sănătoase băuturi care pot fi consumate pe caniculă.Ceaiul preparat la temperatura camereiPune apa rece într-un recipient mare pe care să-l poți închide;Adaugă 8 lingurițe de ceai per litru de apă.Dacă vrei să-i amplifici aroma, adaugă suc de piersici, de lămâie sau frunze de mentă. Dacă îl preferi dulce, adaugă zahăr, miere sau îndulcitori.Lasă-l la infuzat la temperatura camerei și amestecă din când în când în el, timp de trei sferturi de oră, o oră, apoi strecoară-l și păstrează-l la frigider sau la temperatura camerei, după preferință.Ceaiul preparat la caldAcesta este cel mai ușor și mai rapid de realizat. Pregătește-l în maniera clasică, prin fierbere, într-un ibric sau ceainic. După preferințe, adaugă suc de fructe și zahăr și bagă-l la frigider.(sursa:www.slabsaugras.ro)