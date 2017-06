Ceaiul de ghimbir. Cel mai bun remediu antistres

Ştire online publicată Marţi, 13 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Este vară și, contrar așteptărilor noastre, băuturile calde ne răcoresc. Iar atunci când scăderea temperaturii corporale pe timp de vară vine la pachet cu reducerea stresului, un lucru este clar: în scenă a intrat ceaiul de ghimbir.Ceaiul de ghimbir este un remediu utilizat de mii de ani în medicina ayurvedică și are efecte excelente în combaterea indigestiei, a migrenelor și a răcelilor de sezon.Este foarte important să se consume rădăcina proaspătă de ghimbir, nu pliculețele cu prafuri destul de incerte ca origine. Găsești în supermarket astfel de buchețele de ghimbir, care nu sunt scumpe și nici nu se oxidează foarte repede.Preparare: se ia o bucată de rădăcină (aproximativ 5 cm), se spală bine sub jet de apă rece, se dă prin răzătoare. Se pune la fiert un litru de apă și când fierbe apa, se adaugă ghimbirul răzuit. Se lasă să fiarbă timp de un minut, apoi se stinge focul și se lasă acoperit 30 de minute, după care se strecoară și se consumă în funcție de necesități.Ceaiul de ghimbir se consumă îndulcit cu miere, cu adaos de suc de lămâie sau cu mentă și are un gust iute, dar foarte plăcut papilelor gustative.Rădăcina de ghimbir este bogată în potasiu, zinc, calciu, cupru și magneziu, vitaminele B6, C și D, precum și uleiuri esențiale cu multiple proprietăți benefice, cum este gingerol, cineol, elemen, borneol, bisabolen, curcumen, phelladrene - au efect afrodisiac, acționează ca tonic general și înlătură oboseala și toxinele acumulate în organism.