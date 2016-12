Cea mai tare distracţie de pe litoral

Volumul la maximum și hai să petrecem la LIBERTY PARADE 2011!

Cea mai tare distracție de pe litoral

Mare, soare, distracție, LIBERTY PARADE 2011, sunt ingredientele celei mai tari petreceri de stradă, programată sâmbătă, 30 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn!Anul trecut, aproximativ 60.000 de persoane au participat, timp de mai multe ore, la acest eveniment care s-a desfășurat în șase stațiuni din sudul litoralului. Caravana Li-berty Parade, compusă din trei camioane descoperite, în care DJ-ii au mixat live, a parcurs traseul Olimp - Neptun - Jupiter - Cap Aurora - Venus și Saturn, acesteia alăturându-i-se mii de fani.Vara aceasta, cel mai mare eveniment dance din România aniversează 10 ani alături de fani și aduce în fața publicului DJi unul și unul, mixuri dinamice și o senzațională energie. Liberty Parade cheamă spiritele libere la distracție pe 30 iulie, la ora 16:00, la Olimp, de unde va porni caravana către plaja dintre Venus și Saturn! Responsabili de distracția solară din camioane se fac: Cristi Stanciu & Matteo, Claudio Cristo, Bogdan Popoviciu & DJ Xander; DJ DARK, Mahony, Proof, Paul Tirtirau; DJ Kruger, Marika, Rhadow. Nebunia ce va începe seara la LIBERTY PARADE Arena îi are în centru pe: Christian Green, NTFO, Allen; Request 629, Adrian Eftimie, Vali Bărbulescu; DJ Optick, Sharam, Vika Jigulina, Raoul Russu.DJ Christian Green: „Energie pură și un sound fantastic!“După trei ani de antrenament în caravana Liberty Parade, Christian Green, unul din cei mai apreciați DJ de la VIBE FM, este invitat să mixeze la Liberty Parade Arena, sâmbătă, 30 iulie.Pentru DJ Christian Green (pe numele adevărat Cristian Popescu… cel cu ochii verzi), Liberty Parade vine cu mari emoții, având în vedere că e prima oară când set-ul pe care îl pre-gătește va putea fi ascultat în același timp de peste 70.000 de oameni. „Prima experiență LP a fost în 2008, după care am fost prezent an de an pe camion. Ca orice DJ, m-am pregătit serios înainte, ca să nu dezamăgesc pe nimeni. Contează pentru mine foarte mult selecția muzicală dinaintea unui eveniment atât de important. Emoțiile nu au lipsit în niciun an. Nici anul acesta nu lipsesc, mai ales că sunt invitat să pun muzică chiar pe scena Liberty Arena. Cred că va fi ceva unic, puțin diferit de experiența din camioane, pentru că vor fi mult mai mulți oameni în fața mea și va fi un alt vibe. Oricum, va fi ceva fantastic!”, spune DJ Christian Green.Pentru ediția cu numărul 11 a celei mai mari manifestări dance din România, unde își dau întâlnire zeci de mii de oameni „chitiți pe distracție, cu un vibe extraordinar”, Green promite „un set special pentru toți cei prezenți la scenă” pe care îl descrie simplu: „energie pură și un sound fantastic!”. Intrarea este liberă în incinta arenei și permisă doar persoanelor care au împlinit 18 ani.