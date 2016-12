Cea mai rapidă maşină din lume - 1600 km/h

Cea mai rapidă mașină din lume - 1600 km/h

Luni, 21 Ianuarie 2013

Are un motor mai puternic decât cel al unui avion de vânătoare și poate să atingă viteza de 1.600 de kilometri pe oră! Este vorba despre mașina hipersonică construită de o echipă de ingineri din Regatul Unit, un proiect scos parcă din cărțile științifico-fantastice.Britanicii sunt hotărâți să zdrobească recordul mondial de viteză pe uscat. Cu un buget de peste 10 milioane de lire sterline, mașina supersonică Bloodhound este o adevărată minune a tehnicii. Aparatul este echipat cu un motor cu reacție identic cu cele ale avioanelor de vânătoare Eurofighter Typhoon. În plus, are o rachetă care folosește peroxid de hidrogen pe post de combustibil.Potrivit BBC, acest sistem de propulsie este unul foarte periculos, pentru că peroxidul de hidrogen este o substanță foarte instabilă și volatilă. Totuși, inginerii au ales să îl folosească pentru un plus de viteză.