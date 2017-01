Cea mai ieftină cazare de pe litoral, la Vama Veche

Dacă nu ești fanul cazărilor între patru pereți, poți să mergi la mare cu cortul. Camping-uri sunt în aproape toate stațiunile, camparea la cort fiind taxată cu minim 12 lei pe zi. Dacă mergi însă în Vama Veche, vei plăti doar un leu pentru campare. Cele mai ieftine cazări de pe litoralul românesc sunt la Vama Veche, cu cortul pe pla-jă. Nu trebuie să-ți faci rezervare, să-ți faci griji că se apropie vârful de sezon și că se măresc tarifele, pentru că aici plătești un leu cazarea pe noapte. Dacă nu te afli la cort atunci când vine reprezentantul firmei de salubritate, care strânge taxa de campare, nu-i bai, plătești mâine sau poimâine sau deloc. Florentina din Tulcea a venit la mare în Vamă și și-a pregătit câte 10 lei pentru fiecare din cele 8 nopți de cazare pe plajă, ghidându-se după tariful de anul trecut. A rămas plăcut surprinsă de prețul adaptat după criză. „Am văzut pe pancartă că e un leu camparea, ne-au zis și ceilalți turiști, dar de patru zile stăm și nu a venit nimeni la noi să ne ceară. Stau până marți și am economisit o groa-ză de bani”, se bucură turista. Un leu toaleta, patru lei dușul Spațiul de campare nu este amenajat, dar turiștii din Vama Veche preferă plaja de aici pen-tru că, spun ei, este liniște, nu le urlă manelele în urechi, nu vine niciun comerciant ambulant să se tocmească pentru un porumb fiert. „Vama Veche nu este kitch, așa cum sunt toate celelalte stațiuni. Venim în Vamă pentru liniște, pentru muzica rock, de calitate, pentru simplul fapt că nu sunt condiții și, automat, nici prețuri ridicate”, este de părere Alexandru Tudorache. S-a mutat, pentru două luni și jumătate, în Vamă, doarme pe plajă și folosește cabinele de duș din stațiune, chiar dacă nu are toată vara apă caldă. „Îmi place spiritul din Vamă și nu aș da, pentru nimic din lume, sacul de dormit și cortul pentru o cameră la hotel. Turistul din Vamă doarme pe plajă”, ne spune Alex. Tânjește după stațiunea fără construcții, dar este conștient că trebuie să se adapteze condițiilor de acum. Autoritățile locale au pus la dispoziție turiștilor două toalete ecologice pe coastă, unde nu trebuie să plătească nimic. Oamenii plajei mai pot folosi cele patru toalete amenajate, dar trebuie să plătească un leu, dacă doresc să folosească grupul sanitar și patru lei dacă au nevoie de un duș. În stațiunea aflată la granița cu Bulgaria mai pot veni și persoanele care preferă rulotele, fără a plăti 15 lei pe zi, cum se întâmplă în Năvodari, de exemplu. La intrare în stațiune, pe partea cu marea, este un spațiu unde sunt așezate, organizat, mai multe autorulote. Alte două rulote am zărit noi pe coastă și, cel mai probabil, nimeni nu a venit să le ceară vreun ban pentru cazare.