Cea mai dulce DEMISIE scrisă vreodată!

Ştire online publicată Miercuri, 17 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La cea de-a 31-a aniversare,, un agent de vamă la London Stansted Airport, a decis că este timpul să renunțe la slujba sa, pentru a-și urma visul și pentru a petrece mai mult timp cu familia.Astfel, Holmes și-a scris demisia pe un tort: "Astăzi este a 31-a aniversare a mea. Recent am devenit tată, și am realizat cât de prețioasă este viața și cât de important este să faci ceva ce te face fericit. Pentru aceast motiv, vă informez de demisia mea, pentru a putea dedica mai mult timp familiei. "Am vrut să părăsesc compania și să las în urmă ceva frumos ca amintire despre mine. Ideea pentru cofetărie mi-a venit în urmă cu șase luni, dar am păstrat-o pentru mine", a declarat Homles, citează zf.ro.