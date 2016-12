Ce trebuie să ştii despre scara interioară

Ce trebuie să știi despre scara interioară

Ştire online publicată Miercuri, 27 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La prima impresie, o scară interioară face tri-mitere la o casă mare, dar în spatele acestei idei trebuie să accepți că o scară interioară ocupă spațiu și are nevoie de câteva reguli și detalii esențiale, pentru a nu fi doar un element practic și necesar, ci și unul deco-rativ, care să dea un plus de valoare casei tale. Așa-dar, ea trebuie să fie un detaliu care intră în planul casei. Poate fi realizată și ulterior, dacă ți-ai extins casa pe înălțime și ai adăugat un etaj sau mansardă. Dacă, în primul caz, vei avea spațiu de desfășurare pentru scara interioară, iar aceasta poate avea o pantă lină sau să fie realizată din două seg-mente, în al doilea caz, ai la dispoziție un spațiu limitat, deci panta poate fi mai mare, iar funcționalitatea poate prima în detrimentul este-ticului. Proiect. Scara interioară are nevoie de un proiect, care să urmărească o încadrare cât mai armo-nioasă în designul general. Treptele trebuie să fie bine dimensionate și pozițio- nate corect, cu o lățime și profunzime care să facă scara funcțională și comodă. Structura scărilor poate fi din beton armat, lemn masiv sau metal, iar treptele pot fi acoperite cu lemn, marmură, gresie, parchet, mochetă, sticlă, PVC. Înnobilează spațiul. Scara interioară poate avea per-sonalitate în toate aceste cazuri și îți poate înnobila spațiul. Pentru asta, trebuie să alegi bine materialele, atât pe cele din care este făcută scara, cât și detaliile de decor, respectiv soluțiile pentru îmbrăcarea trepte-lor. Poți alege între parchet, foarte rezistent la trafic și ușor de aranjat exact pe dimensiunea treptelor, mar-mură pentru scările impună-toare sau combinații de piatră, marmură și alte detalii. Balustrada. Poți alege între o balustradă continuă, întreruptă, rectilinie, curbi-linie, confecționată din inox, lemn, fier forjat sau alte ma-teriale, respectând înălțimea de siguranță și luând măsuri suplimentare de siguranță, dacă există copii mici sau persoane în vârstă.