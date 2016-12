Ce trebuie să ştii dacă vrei să te angajezi în 2013

Ce trebuie să știi dacă vrei să te angajezi în 2013

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Companiile din IT, Telecom și Vânzări oferă cele mai multe oportunități de angajare în 2013. Cei mai căutați pe piața muncii, pe parcursul acestui an, vor fi specialiștii IT, agenții vânzări, operatorii call-center, consultanții financiari potrivit specialiștilor în recrutare ai site-ului BestJobs.ro.Anul acesta se așteaptă o creștere a numărului locurilor de muncă, mai ales în domeniile ce au prezentat și în ultimii ani o evoluție pozitivă. O prima premisă pentru creștere este reprezentată de un raport recent al Comisiei Europene privind economia statelor din Uniunea Europeană (UE). Astfel, membrii Comisiei arată că în 2013, cel mai probabil, țările din UE vor începe ușor să iasă din cea mai gravă recesiune a ultimilor decenii, deși au rezerve față de o recuperare economică.„În cazul în care se menține tendința din ultimii trei ani, și în 2013 cele mai mari șanse de angajare vor avea cei care își caută un loc de munca în Vânzări, IT/Telecom, Inginerie și Finanțe, în contextul în care numai în 2012 job-urile din Vânzări au crescut cu o rată anuală de 25%, în timp ce numărul locurilor de muncă din IT a urcat în 2012 cu 131% față de anul trecut”, spun specialiștii site-ului de recrutare.Potrivit acestora, cei care își doresc un loc de muncă de tipul Office jobs au de asemenea șanse mari să se angajeze, având în vedere că numărul locurilor de muncă continuă să crească și în acest domeniu.(sursa:www.realitatea.net)