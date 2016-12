Ce trebuie să ştii când găteşti cu ouă

Ce trebuie să știi când gătești cu ouă

Ştire online publicată Miercuri, 26 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Când se apucă de preparat o rețetă care conține și ouă, prima întrebare pe care ar trebui să și-o pună o gospodină este care sunt mai bune? Ouăle cu coajă albă sau cele cu coajă roșie? În ceea ce privește gustul, potrivit Avantaje.ro, nu există nicio diferență între ele, spun specialiștii, cele cu coajă albă provin de la găini albe, iar cele cu coajă roșie, de la găini roșcate sau pestrițe. Iată ce ar mai trebui să știe gospodinele când aleg ouăle pentru diverse preparate:Au un gust mai pronunțat. Fiind foarte mici, trebuie să fiarbă numai 30 de secunde, ca să fie moi și 5 minute, ca să fie tari. În general, se servesc presărate cu sare de țelină.Sunt ceva mai mari, foarte consistente și au un gust deosebit. Prin fierbere, albușul nu devine alb opac (că la oul de găină), ci păstrează o tentă ușor sticloasă. Se recomandă a fi consumate fierte țări.Timpul de fierbere se socotește din momentul în care apa începe să clocotească. Ouăle se pun la fiert numai în apă rece; dacă sunt puse direct în apă fierbinte, coaja poate crapă.Cât se fierb? 3 minute – ca să fie moi. 4 minute – ca să fie cleioase. 6 minute – dacă îți plac tari. 10 minute – pentru ca ouăle să iasă foarte tari (când se folosesc tocate în alte amestecuri).De obicei, ouăle se păstrează la rece. Când le folosiți, trebuie să aibă temperatura camerei. Ca atare, este nevoie să le scoateți din frigider cu cel puțin 30 de minute înainte de folosire. Dacă nu procedati astfel, va trebui să măriți timpul de fiert cu 30 de secunde. Întrucât ouăle au coaja poroasă, pot să absoarbă mirosurile din frigider; de aceea, trebuie păstrate în cutia lor de carton.Sunt proaspete sau nu? Oul are o cameră cu aer, care se mărește cu timpul. Dacă este pus într-un vas cu apă rece și rămâne în poziție orizontală pe fundul vasului, înseamnă că e proaspăt. Dacă plutește, cu unul dintre capete spre suprafață, oul are cel puțin o săptămâna sau două. În aspectul exterior nu există nimic din care să reiasă că oul este proaspăt sau vechi. De aceea, este bine să le spargeți pe rând într-un bol și apoi să le adăugați, tot pe rând, în compoziția preparată. Atunci când oul are un aspect tulbure și un miros neplăcut, este vechi și nu trebuie folosit. Cu cât albușul este mai legat de gălbenuș și atunci când este pus pe farfurie stă bombat, cu atât oul e mai proaspăt. La ouăle mai puțin proaspete albușul este mai fluid.Sunt ouăle un aliment sănătos?Ouăle sunt o sursă importantă de proteine, vitamine (A, D, E și B) și minerale (fier și calciu), sunt sărace în calorii și au un conținut redus de grăsimi săturate, care sunt principala cauza a creșterii colesterolului în sânge.