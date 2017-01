Ce trebuie să ştie o mămică despre alăptare

Ce trebuie să știe o mămică despre alăptare

Laptele de mamă este alimentul ideal pentru sugari, fiind o metodă sigură de dezvoltare sănătoasă a copilului, spun specialiștii.În plus, aceasta este și o metodă de alimentație a copilului mult mai puțin obositoare și pentru mamă, reducând timpul în care aceasta își poate hrăni copilul.Ești mămică? Iată de ce e sănătos să alăptezi„Avantajele alimentației naturale decurg din calitățile majore ale laptelui uman”, explică dr. Cristina Mihai, medic primar pediatru în cadrul Medicover Constanța. Este o modalitate extrem de benefică de a hrăni un nou-născut și de a-i asigura echilibrul nutrițional.Laptele matern are o compoziție variabilă (colostru, lapte de tranziție, lapte matur), perfect adaptată posibilităților de digestie și de absorbție ale nou-născutului și sugarului, atât cantitativ cât și calitativ și este un aliment „viu” ce conține fermenți, anticorpi și vitamine. Mai mult, asigură o protecție antiinfecțioasă prin prezența factorilor de protecție antialergică prin: lipsa beta-lactoglobulinei din laptele uman, cel mai comun alergen la sugar și evitarea introducerii semisolidelor până la 4-6 luni (efect antialergic).„Laptele uman este steril, de aceea tulburările digestive sunt mai rare decât în cazul folosirii altui tip de lapte. Alăptarea consolidează legăturile psiho-afective dintre mamă și copil. În ceea ce privește aspectul matern, alimentația este mult mai comodă și mai puțin obositoare pentru mamă, deoarece nu necesită echipament special, sterilizare, conservare și timp de preparare. Alăptarea conferă mamei o protecție față de cancerul de sân și are acțiune contraceptivă (amenoreea de lactație). Scade incidența unor boli de nutriție ca diabetul zaharat, ateroscleroza și obezitatea la adulții care au fost alimentați natural în perioada de sugari. De asemenea, din cauze încă neelucidate, moartea subită este mai puțin frecventă la sugarii alimentați natural.Ca implicații socio-economice, alăptarea reprezintă cea mai bună profilaxie a obezității, tetaniei, infecțiilor și mortalității copiilor. De asemenea oferă importante avantaje economice atât la nivel social cât și la nivel familial”, com-pletează medicul.Când se poate conserva laptele maternAlimentarea la sân este ideală pentru sugar. În unele situații, când sugarii nu pot beneficia de laptele mamei proprii, când nu au forța de sucțiune sau când mama și-a reluat activitatea profesională, laptele de femeie necesită păstrare între recoltare și administrare.Conservarea laptelui uman este urmată de unele modificări ale componentelor:- conținutul bacterian crește progresiv cu durata păstrării laptelui- recipientele și sondele din material plastic absorb în pereții lor vitaminele liposolubile.- tratarea termică a laptelui prin fierbere inactivează bacteriile și celulele.