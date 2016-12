Ce tip de parchet rezistă mai bine la umezeală

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Având în vedere faptul că parchetul care se află în permanență în contact cu un spațiu umed poate dezvolta dedesubt mucegai sau bacterii, soluția ar fi, potrivit Casa.mea.ro, un parchet rezistent la umezeală, care elimină situațiile în care sub parchet s-ar putea forma, datorită umezelii, bacterii, ciuperci sau mucegai.Toate tipurile de parchet rezistent la umezeală și apă sunt realizate din lemn tratat diferit, laminat, cu mai multe straturi. Unele mai rigide și altele mai flexibile. Rezultatul este un parchet rezistent la umezeală și apă, care capătă calitatea de a fi practic impermeabil. Acest tip de parchet poate fi folosit în toată casa, dar este special conceput pentru baie, bucătărie și hol. Datorită tehnologiei de fabricare, este, în plus, antistatic și mai silențios decât parchetul laminat clasic. Nu trebuie omis faptul că toate tipurile de parchet rezistent la umezeală și apă vin și cu un bonus, acela de a fi un bun izolator termic și fonic. O altă caracteristică a acestuia este aceea de a rezistA la schimbările de temperatură, fără să suporte modificări, ceea ce îl face potrivit inclusiv pentru spațiile exterioare semi-închise, cum sunt balcoanele, dar și pentru sistemul de încălzire prin pardoseală, unde parchetul folosit trebuie să respecte anumite norme. Proprietățile tuturor tipurilor de parchet rezistent la apă se păstrează constante până la 10-15 ani. Există mai multe tipuri de parchet rezistent la umezeală, după cum urmează:Parchetul stratificat: este foarte bine uscat, iar dispunerea perpendiculară a straturilor compactate nu permite umezelii să lucreze în timp. Stratul de uzură poate fi șlefuit și lăcuit ulterior. Este mai rezistent la umiditate decât parchetul din lemn masiv și este foarte rezistent la zgârieturi. Este soluția ideală în baie și bucătărie, dar nu te oprește nimic să-l folosești în hol și în casă, tocmai pentru rezistență să. În plus este foarte ușor de întreținut și se păstrează foarte bine în timp, tocmai datorită rezistenței sale.Parchet pietrificat este un tip de parchet revoluționar, creat special pentru baie sau spații umede. Inovația constă în compactarea compoziției pe straturi, precum și într-o garnitură care permite etansarea plăcilor după montaj. Acest tip de parchet este ideal în baie și în alte spații umede.Parchetul triplustratificat din bambus este și el rezistent la umezeală. Nu se va curba dacă nu este expus timp îndelungat la umezeală excesivă. Poate fi folosit în baie, de exemplu, fără probleme, dar trebuie șters de apă, iar încăperea bine aerisită după utilizare (dus sau baie). Cu toate acestea, lemnul din bambus este rezistent la condiții de umiditate crescută, ca urmare a densității și elasticității lui.