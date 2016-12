Ce te impiedica sa-ti faci o relatie

Ştire online publicată Joi, 11 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentantele singure ale sexului frumos traiesc in lumi diferite. Ca femeie, daca nu esti implicata intr-o relatie, faci totul de capul tau, lucru care-ti da incredere si iti creste stima de sine. Dupa o lunga perioada de abstinenta, insa, devii o tipa extrem de dificila si iti este tot mai greu sa tii langa tine un barbat. Iata ce anume te impiedica sa-ti faci o relatie cand esti singura.Independenta dusa la extremSingura fiind, te ingrijesti mai mult, ai mult timp pentru tine si, implicit, ai alt tonus. Mergi la cursuri sau expozitii sa-ti imbogatesti cultura generala, citesti in voie, fara sa fii deranjata de partenerul care vine acasa doar sa manance si sa urmareasca partida de fotbal in care evolueaza echipa lui preferata, iesi cu prietenii cand vrei fara sa dai nimanui explicatii si, cel mai important, avand o viata relaxata, confortabila, nu esti stresata. Problema este ca te obisnuiesti sa faci totul singura, iar barbatilor nu le este deloc pe plac. Este adevarat ca niciunui tip nu-i starnesti interesul daca te tii scai dupa el, dar nici sa-i retezi din start intentiile onorabile de a te ajuta in diverse situatii spunandu-i "ma descurc si singura". Il sperii. Cu siguranta va crede ca nu ai nevoie de el si va face cale-ntoarsa de la inceput.Nesiguranta dragostei parteneruluiDesi ai o personalitate mai puternica, lipsa unui barbat pentru o perioada indelungata din viata ta te va transforma intr-o tipa cicalitoare, dar cu ganduri serioase de viitor. Iar atunci cand, in sfarsit, intalnesti pe cineva care pare interesat de tine, ai toate sansele sa-i dai cu piciorul pentru ca il presezi cu intrebari de genul "oare unde va duce relatia noastra?" sau "eu vreau sa ne casatorim si sper ca tu sa-mi impartasesti dorinta". Ai grija. Poate ca dupa o lunga abstinenta esti tentata sa-ti intemeiezi cat mai repede o familie, dar nu este cazul sa-l presezi cu intentiile tale. Nu faci decat sa-l pui pe fuga.Preferinta pentru barbatii raiSinguratatea este perioada ideala in care te poti analiza astfel incat sa ajungi sa te cunosti mai bine. Cu toate ca nu-ti imparti viata cu nimeni, este momentul in care sa te maturizezi si sa-ti dezvolti niste asteptari cat se poate de realiste. Evita sa cazi in capcana complimentelor barbatilor egoisti si orienteaza-te catre cei buni. In general, dupa ce petreci mult timp doar cu amicii si familia, iti doresti cu ardoare protectia unui barbat puternic. Iar de multe ori apare unul rau si neserios, care te va dezamagi. Citeste mai departe