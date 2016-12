Ce soluţii avem pentru a scăpa de celulită

Ce soluții avem pentru a scăpa de celulită

Ştire online publicată Joi, 23 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Celulita apare la peste 90% dintre femeile care au trecut de pubertate și rareori este întâlnită la bărbați datorită numărului mai mare de adipocite prezente la femei.Celulita afectează toate componentele țesutului (vascularizarea, nervii, fibrele de colagen și elastina, celulele și substanța profundă). Aceasta explică de ce celulita persistă indiferent de dietă și nu dispare spontan.În ciuda aparențelor, celulita poate fi întâlnită atât la femei cu probleme de greutate, cât și la cele cu greutate normală sau slabe fiind direct legată de eliminarea defectuoasă a toxinelor din anumite zone ale organismului. Aceasta determină îngroșarea țesutului conjunctiv, depozitarea toxinelor și îngreunarea circulației sângelui.Care sunt zonele cele mai afectate de celulităEste foarte important să reții că celulita are un caracter evolutiv și în felul acesta poți conștientiza apariția ei și poți lua măsuri din timp. Astfel, prima dată apare senzația de picioare obosite ce devin palide și reci seara, semn al unei circulații sanguine deficitare. Este stadiul premergător apariției celulitei și momentul cel mai bun ca să îți iei măsuri de prevenire, pentru că este mai ușor să previi decât să tratezi.Dacă nu iei măsuri adecvate de îmbunătățire a circulației sanguine, în timp pielea capătă pe anumite zone pete și aspect de coajă de portocală. Acesta este stadiul 1 al celulitei. În stadiul 2, pe piele apar anumite „depresiuni” în poziția ridicat însoțite de senzația de durere; pielea se ofilește iar sângele circulă mai greu spre piele. Ești încă într-o formă ușoară în care procesele nu sunt încă ireversibile.Este un stadiul în care trebuie tras semnalul de alarmă.În această ultimă etapă a afecțiunii se formează noduli și ma-cronoduli, în final pielea capătă aspect de movilițe și desfigurează corpul, apărând și dureri la nivelul epidermei.Pentru a atinge aceste două aspecte se recomandă urmarea câtorva pași:- mănâncă echilibrat - ai nevoie de o multitudine de vitamine și mai ales de fibre pe care le găsești în legumele și fructele proaspete. În plus acestea conțin un număr mic de calorii. De asemenea, sunt indicate sucurile naturale din fructe și legume.- consumă alimente sărace în grăsimi și înlocuiește carnea roșie cu cea de pește, măcar pentru o perioadă de timp.- evită excesele de orice natură și renunță la fumat- redu consumul de sare, știut fiind că aceasta favorizează retenția de apă în organism.- consumă multă apă, aceasta ușurează munca rinichilor de cu-rățare a organismului și favorizează eliminarea toxinelor.- fă exerciții fizice în mod regulat. Sunt cercetări care sugerează că persoanele care fac exerciții fizice regulate își îmbunătățesc fluxul sanguin și contribuie la eliminarea substanțelor nocive.- odihnește-te suficient, odihna fiind un element foarte important al unui stil de viață sănătos.- masează-ți în timpul băii zonele afectate de celulită, ținând cont de stadiul de evoluție al acesteia. Dacă pielea e moale, te poți masa mai puternic. Dacă în schimb ea este tare, maseaz-o viguros cu articulațiile degetelor de la mâinile făcute pumni. Masajul poate fi dureros. Evită vânătăile, dar masează-te totuși energic și mai ales consecvent.(sursa:www.egirl.ro)