Ce smarthphone alegi: cu Google Andrioid sau Apple iOS?

Ştire online publicată Luni, 21 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cu magazine uriașe de aplicații pentru a umple eventualele lacune pe care smartphone-ul le-ar putea avea din fabricație, am putea spune că este (aproape) imposibil să faci o alegere greșită. Însă este cunoscut faptul că există o mulțime de oameni a căror iubire pentru un sistem de operare mobil este rivalizat doar de dezgustul lor total pentru rivalul său. Așadar: Android Jelly Bean de la Google sau iOS 6 de la Apple?JocuriiOS dispune de o librărie de jocuri mai mare și mai bună decât Android. Adevărul este că majoritatea dezvoltatorilor - nu toți, dar cei mai mulți - preferă să dezvolte mai întâi pentru iOS și abia apoi pentru Android. Motivul? În primul rând, diversitatea de telefoane de pe Android înseamnă mai multe opțiuni pentru consumatori, dar e un mare turn-off pentru dezvoltatorii de jocuri. În al doilea rând: de-a lungul timpului s-a constatat că probabilitatea de a plăti pentru o aplicație a utilizatorilor iOS este copleșitor mai mare decât a utilizatorilor Android. Cu șase luni în urmă, un studiu a relevat că două treimi dintre utilizatorii Android nu au cheltuit niciun cent pe aplicații. Date mai recente sugerează că tendința ar putea fi schimbarea, iar debutul unor sisteme de gaming bazate pe Android, ca Wikipad și OuYa, ar putea stimula dezvoltarea.App Store și Google PlayExistă o mulțime de aplicații pe ambele platforme - de ordinul sutelor de mii, însă foarte multe dintre acestea sunt de-a dreptul gunoaie. Totuși, tot este extraordinar faptul că există cel puțin o mie de aplicații pentru Android sau iOS, care sunt demențiale, distractive sau utile.Apple este renumit în rândul dezvoltatorilor de aplicații pentru verificare conform unor criterii stricte. Uneori pare arbitrar; alteori are sens (de exemplu, nu vă așteptați să vedeți Beta ìTorrent pe un iPhone non-jailbroken). Google nu este la fel de strict, astfel încât în timp ce iOS poate avea mai multe aplicații de calitate, aplicațiile Android tind să aibă limite mai largi pentru modul în care acestea pot interacționa cu telefonul - de aici și apariția unui număr imens de aplicații inutile.Atât App Store, cât și Google Play au funcții de căutare adecvate. App Store are de fapt o revizuire majoră pentru iOS 6, și pe cât de mult acest aspect face mai ușoară găsirea de aplicații utile, pe atât de îngrozitor de lent este pe dispozitivele mai vechi.Hărți contra HărțiAici e simplu: Google Maps bate Apple Maps. „Dar nu e super-mișto vederea 3D din satelit a celor de la Apple?“ Ba da. Chiar foarte mișto! (atunci când și funcționează), dar parcă tot cu Street View e treaba mai bună. Sistemul de navigare turn-by-turn de la Google este superior (chiar dacă Jelly Bean îl împinge într-o aplicație separată). Cu modul de vizualizare al hărții offline, cu tot cu indicații de trasee și transport în comun, Google își arată baza de date vădit superioară - produs al unei forțe de muncă a peste 7000 de angajați.Diversitatea hardwareEste important să înțelegem că sabia de diversități hardware taie în ambele sensuri. Pe de o parte, dezvoltatorii de aplicații urăsc acest aspect, iar ca utilizator este adesea posibil să-ți dai seama că o aplicație nu a fost optimizată pentru dispozitivul deținut.Pe de altă parte, diversitatea înseamnă alegere. Avantajul este că utilizatorii de Android au zeci de opțiuni hardware, de la low-buget la high-end. În cazul în care niciunul dintre telefoanele vizate spre cumpărare nu este destul sau la fel de impresionant ca ultimul iPhone, trei noi apariții Android vor închide decalajul în termen de doar câteva luni. Vrei să rulezi iOS 6 pe un ecran mai mare decât a lui iPhone 5? Din păcate, singura variantă este un iPad.În concluzie...Android Jelly Bean și iOS 6 sunt două sisteme de operare mobile foarte avantajoase. De asemenea, sunt la fel de perfectibile. Este greu și inutil să pui eticheta „acesta este cel mai bun” pe oricare dintre ele, pentru că, în fond, fiecare utilizator știe de ce are nevoie și de bugetul de care dispune.