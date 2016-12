Ce prevăd planurile Hotelului de Gheaţă

Ce prevăd planurile Hotelului de Gheață

În fiecare an, în vârful munților Carpați, la Bâlea Lac, camerele Hotelului de Gheață îi așteaptă pe turiști într-un mod original și unic pentru oferta de turism românească. Tema de anul acesta este „Carneval”, iar deschiderea oficială este anunțată pentru 25 decembrie. Camerele, restaurantul și barul de gheață vor fi decorate cu măști, clovni, inorogi, personaje de basm sau carusele. În plus, vor fi organizate mai multe carnavaluri pe diferite teme. Potrivit tradiției și camerele vor fi botezate.Planurile construcției de gheață sunt încă doar pe hârtie pentru că la Bâlea Lac nici urmă de zăpadă. Pentru începerea șantierului trebuie să ningă bine și să fie suficient de frig, o perioadă îndelungată, astfel încât gheața de pe Lacul Bâlea, de unde se vor tăia blocurile pentru ridicarea pereților, să aibă cel puțin 40 de cm grosime.În acest sezon, în hotel sunt proiectate spre amenajare 12 camere duble cu pat matrimonial, iar lângă hotel, pentru cei care doresc mai multă intimitate, vor fi trei igluuri, fiecare cu pat dublu și care vor purta numele unor orașe renumite pentru carnavaluri: Rio de Janeiro, Veneția și Berlin. Paturile sunt construite din blocuri mari de gheață. Decorul celor 12 camere este în întregime din gheață și diferă în fiecare cameră.Pentru confortul musafirilor, pe fiecare pat se află o saltea moale acoperită cu lenjerie, pături și blănuri pufoase de animale. Înainte de culcare, musafirii primesc saci călduroși de dormit, deoarece temperatura medie în Hotelul de Gheața este între -2 și +2 grade CO noapte într-o cameră de gheață dublă sau într-un iglu este 150 lei pentru o persoană. Copiii între 6 și 15 ani beneficiază de o reducere de 50%, pentru copiii sub 6 ani este gratuit. Micul dejun nu este inclus în preț, dar se poate comanda pentru 25 lei/zi și se servește la Cabana Bâlea Lac. Tot acolo se pot depune și bagajele, existând un spațiu și pentru grupuri mai mari.Între orele 9 și 17, Hotelul de Gheață este deschis publicului larg pentru vizitare. Între orele 21 și 8 hotelul este rezervat musafirilor.