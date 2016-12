Ce poţi face cu o opţiune de 500 MB trafic de internet pe mobil

Ce poți face cu o opțiune de 500 MB trafic de internet pe mobil

Ştire online publicată Luni, 02 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Smartphone-urile și tabletele au devenit cele mai populare electronice ale vremurilor noastre. Dacă nu sunt conectate la internet, devin risipă de tehnologie și cu nimic mai presus de un telefon standard și mult mai ieftin. În reclamele TV, operatorii de telefonie mobilă de pe piața locală promovează ca beneficiu cei 250 sau 500 MB de trafic pe care îi oferă la diverse abonamente sau opțiuni pentru cartelele PrePay. Gândul vă prezintă ce puteți face cu aceste opțiuni de date mobile. Consumul de date va crește rapid în următorii ani în România, pe măsură ce tot mai multe persoane trec pe smartphone-uri. Rata de penetrare a telefoanelor inteligente se situează în România la 27% și va ajunge la 52% până la finele anului 2017, potrivit lui Ady Rugină, director de produs la Orange. „La nivel internațional, penetrarea smartphone-urilor este de 23%. America de Nord și Europa de Vest ocupă primele locuri în privința ratei de penetrare a smartphone-rilor. România are o rată de 27%. Estimările pentru 2017 arată că România va ajunge la 52%, iar la nivel global va fi 43%”, a spus el. În țara noastră, consumul de date a fost impulsionat puternic de creșterea vitezei de descărcare a datelor, de la maxim 384 Kbps în urmă cu 10 ani, la până la 100 Mbps astăzi. Ce poți face cu 250 MB Cu 250 MB de date poți face unul din următoarele lucruri, potrivit unei prezentări a operatorului britanic de telefonie mobilă O2: poți trimite 250.000 de e-mailuri text (fără formatare HTML și fără atașamente); trimite aproximativ 500 de e-mailuri cu atașamente; vizită de 2.500 de ori Twitter; intră de 750 de ori pe un site de știri care oferă mult conținut multimedia; vizualiză 30 de video-clipuri de 4,5 minute pe YouTube. Cu 500 MB, poți face de două ori mai multe lucruri: 60 de videoclipuri pe YouTube, 500.000 de e-mailuri text ș.a. Depășirea acestor plafoane costă foarte mult în România. De exemplu, Orange oferă un trafic suplimentar de 30 MB la opțiunile sale de internet la prețul de 0,50 euro, pentru cei care au opțiuni de date activate. Pentru cei care nu au niciun fel de opțiune de date, prețurile sunt: pentru pa-chetele de voce activate până la data de 19 septembrie 2012, tariful este de 1,116 euro/MB (TVA inclus), iar pentru abonamentele Delfin activate începând cu data de 19 septembrie 2012 de 0,5 Euro/MB (TVA inclus). Ceilalți operatori taxează la fel. În aceste condiții, nu este indicat să accesați internetul pe mobil dacă nu aveți o opțiune de date activată și să vă asigurați, atunci când achiziționați un telefon, că acesta are conexiunea de date oprită. Operatorii oferă și opțiuni de date la care nu ești taxat după ce ai consumat cantitatea de date. Însă după atingerea plafonului maxim, vitezele oferite sunt foarte mici (ex. 128 Kbps). Cât consumă utilizatorii în funcție de sistemul de operare Utilizatorii de Android sunt cei mai mari consumatori de date mobile. În medie, aceștia consumă 582 MB pe lună. Urmează utilizatorii de iPhone cu 492 MB lună și cei de Windows Phone cu 317 MB pe lună. În luna mai a acestui an, volumul de trafic mediu lunar pe fiecare cartelă SIM activă din România era de 200 MB. „Apariția a tot mai multor dis-pozitive mobile și a cloud-ului mobil a dus la un volum de trafic de date de peste 200 MB/lună de fiecare cartelă SIM activă”, potrivit lui Bogdan Iana, director executiv ANCOM. Cantitatea de date consumate depinde de sistemul de operare, numărul de aplicații instalate pe dispozitivul mobil, setările acestuia și dimensiunea ecranului. Cu cât ecranul este mai mare, cu atât mai multe date consumă terminalul. Testele au arătat că Android este platforma cu cel mai mare consum de date. Sfaturi pentru a reduce consumul de date Aveți grijă ca atunci când sunteți acasă să folosiți o conexiune wireless pentru a vă conecta la internet de pe smartphone și tabletă. Un router wireless bun costă în jur de 80 de lei. Dacă aveți o conexiune fixă acasă, cu un router veți oferi internet în casă pentru mai multe dispozitive. Viteza conexiunii rămâne foarte bună, chiar dacă vă conectați wireless și nu direct prin fir. De asemenea, trebuie să opriți lucrul în fundal al aplicațiilor atunci când nu le folosiți din setările smartphone-ului sau tabletei. Cel mai mare consumator de trafic este conținutul video. În acest moment, potrivit Cisco, peste 40% din traficul mobil de internet este reprezentat de video. În 2015, acest procent va ajunge la 66%. Potrivit lui Marius Marițescu, Switching and Services Director la Cosmote România, peste 50% din traficul de date în rețeaua companiei este video. Încercați, dacă sunteți la metrou sau pe stradă și ați dat, folosind smartphone-ul sau tableta, peste un videoclip interesant de pe YouTube, Daily Motion, Vimeo sau orice alt site, să salvați linkul și să vedeți clipul atunci când sunteți acasă sau la serviciu, conectați la rețeaua wireless sau să îl accesați de pe computer.