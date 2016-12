Ce observă prima dată bărbaţii la o femeie

Ce observă prima dată bărbații la o femeie

O întrebare pe care femeile și-o pun destul de des este „ce observă prima oară bărbații la o femeie?”. Se uită la tine pentru zâmbetul frumos? Sunt atrași de modul în care stau hainele pe tine? Lucrurile par destul de superficiale la prima vedere, dar se pare că sunt mult mai complicate.Potrivit Dr. Paul Dobransky, psiholog și autor al cărții „The Secret Psychology of How We Fall in Love”, „în primele cinci minute în care te vede un bărbat frumusețea fizică este cea care îl atrage. Acesta este de fapt primul pas în care se hotărăște dacă este interesat sau nu de tine, dar asta nu înseamnă că toți bărbații sunt atrași de supermodele. Fiecare bărbat are un gust personal și poate să îi placă, sau să nu îi placă un anumit gen de femeie. În aceste prime cinci minute nu este vorba despre personalitate, intelect, carieră sau orice alte lucruri esențiale care alcătuiesc o relație. La început, este doar sex appeal și atât”, explica psihologul.