Ce obiecte din bucătărie ne pun sănătatea în pericol

Ştire online publicată Vineri, 07 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, bucătăria ar trebui să fie cel mai igienic loc din întreaga casă, întrucât aici gătim mâncarea și păstrăm alimentele. Din păcate, s-a ajuns la concluzia că aici se găsesc unele dintre cele mai contaminate obiecte care ne pun zilnic sănătatea în pericol. Iată care sunt acestea și ce este de făcut!Pentru a se lămuri care sunt cele mai murdare obiecte din bucătărie, specialiștii englezi de la organizația NSF International au făcut un studiu complex. Potrivit publicației Huffingtonpost, ei au ales pentru acest studiu 20 de bucătării și au analizat în laborator mai multe obiecte banale de uz casnic, printre care cuțite, caserole, spatule, blendere, încercând astfel să se convingă ce este curat și ce nu, ce ne pune sănătatea în pericol și ce este inofensiv.Pericolul din bucătăria ta!Nu te-ai fi gândit, de exemplu, că o banală caserolă alimentară poate fi infestată cu E-coli sau listeria. Cercetătorii au căutat urme de E-coli, salmonella, listeria, spori de mucegai etc. Ce s-a descoperit? Un lucru destul de îngrijorător: într-o bucătărie, 25% dintre obiectele pe care le folosim la gătit sau pentru depozitarea alimentelor sunt infestate cu bacterii și microbi periculoși. Care este motivul pentru care sunt atât de murdare? Nu le curățăm cum trebuie, pentru că nu le dăm o foarte mare importanță.Blenderul. Îl curățăm și îl spălam după fiecare utilizare, însă există componente pe care se depun totuși resturi alimentare. În timp, acestea dezvoltă bacterii care, dacă nu sunt distruse, te pot îmbolnăvi.Prosoapele din material textile. Este recomandat să folosim prosoape de bucătărie din hârtie. Cele din material textil prezintă cam aceleași riscuri ca și buretele de vase. Dacă dorim să le utilizăm, ar trebui ca acestea să fie spălate des, la temperaturi de 90 de grade Celsius sau chiar fierte.Compartimentul de legume din frigider. Legumele și fructele se depozitează în compartimentul special destinat lor din frigider fără a fi spălate. Pentru că nu este recomandat să le speli. Însă, acestea, din cauza unei manipulări incorecte și neigienice, pot fi contaminate cu bacterii care ajung la tine în frigider. Iar de acolo pot ajunge în alimente și în mâncăruri și ne pot îmbolnăvi.Stativul de cuțite. Cuțitele se spală, dar, de cele mai multe ori, nu le uscăm, ci le punem în stativul lor din lemn sau plastic ude. Or, mediul umed este propice dezvoltării bacteriilor. Când folosim cuțitele, nu facem altceva decât să infestăm și produsul alimentar pe care îl tăiem sau feliem: pâine, legume, fructe, carne etc. Sfat: curățați atent și stativul cel puțin o dată pe săptămână.Buretele de vase. Buretele de vase se schimbă o dată pe săptămână, deoarece reține, pe de-o parte, resturile alimentare, iar pe de altă parte umezeala. Dacă buretele este infestat cu E-coli, atunci cu siguranță va infesta orice obiect pe care îl speli sau ștergi. Specialiștii vă recomandă să nu folosiți un burete mai mult de o lună, chiar dacă acesta pare încă „funcțional”.Ce boli ne pasc. Dacă nu curățăm corect și des aceste obiecte, riscăm să ne îmbolnăvim. Printre cele mai frecvente afecțiuni sunt cele digestive (provocate de exemplu de Ecoli), care se manifestă cu dureri de stomac, boli diareice, dar pot da și complicații mai grave.