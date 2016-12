Ce ne aduce anul 2013 în materie de accesorii

Ştire online publicată Miercuri, 23 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În 2013 sunt propuse unghiile lungi, cu formă delicată, frumos rotunjite și neapărat colorate puternic și accesorizate. În top sunt culorile roșu aprins, albastru metalizat, mov intens, alb mâț, negru, verde aprins. Sau dacă vrei să îți păstrezi stilul și să nu renunți la manichiura french, trebuie să ai o unghie care să iasă din tipare printr-o culoare țipătoare. Așadar, încearcă movul strălucitor, rosul aprins cu sclipici, ojele de obicei încărcate (dar cu stil), iar dacă ai o manichiură simplă, într-o culoare mată, accesorizează cu un conglomerat de pietre, cristale sau modele strălucitoare, în general către vârf, dar la fel de bine le poți combina pe toată unghia pentru un efect cât mai plin de stil! Le poți decora cu diferite accesorii metalice. Cu cât mai excentrice, cu atât mai bine. Nu uită însă că trebuie să le asortezi cu atitudinea!Se poartă SwarovskiSwarovski a lansat colecția primăvară-vară 2013 pentru bărbați, o colecție de bijuterii inspirate din ideea de „Paradis Tropical”, cu influențe din America de Sud. Colecția are mai multe teme, explorând toate ipostazele personalității unui bărbat: Monochrome Luxury, New Noblesse, Tribal Chic sau Cromă Graphic.„În ziua de azi, bărbații își doresc să aibă mai multe opțiuni pentru aspectul lor, ca și femeile. Și lor le place să își schimbe acce-soriile după starea lor de spirit, iar această colecție vine cu detalii care va aduce strălucire în viața fiecărui bărbat”, susține Nathalie Co-lin, directorul de creație Swa-rovski.Business24 îți recomandă bijuteriile New Noblesse din această colecție, create special pentru bărbații care au mare grijă la aspectul exterior. Așadar, dacă ești tipul de bărbat care apreciază materialele de cea mai bună calitate și preferă stilul clasic, cât mai discret, te vei regăsi în spiritul New Noblesse.Vara în vogă cu sandalele cu platformăPregătește-te de vacanță cu sandale din piele la super prețuri! Te-ai hotărât deja unde vrei să pleci în concediu vara aceasta? Dacă da, nu uita să-ți pui în bagaje și câteva perechi de sandale de vară cu talpă joasă. Sunt ușoare, ultra comode și foarte ușor de asortat la ținutele tale de vacanță! Sandale cu platforme și tocuri, în mare vogă și în această vară. Din fericire pentru toate fashionistele, anul acesta sunt foarte multe modele de sandale în tendințe, perfecte pentru a mulțumi orice stil și gusturi: de la tocuri înalte la platforme, de la alb imaculat la negrul strălucitor.