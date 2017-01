Ce minuni ale naturii merită văzute într-o viaţă de om

Ce minuni ale naturii merită văzute într-o viață de om

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Printre atâtea daruri impresionante ale naturii din lumea largă, dar și din România, se numără și cascadele, adevărate comori, fiecare unică prin farmecul ei. Câteva dintre acestea rămân însă tablouri naturale veritabile, care chiar merită văzute într-o viață de om.Cascada Svartifoss - IslandaSvartifoss înseamnă Cascada Neagră în islandeză și face parte din Parcul Național Skaftafell. Această cascadă superbă și-a atras spectaculozitatea prin coloanele de lavă vulcanică din jurul ei. Imaginea este atât de im-presionantă, încât aceste coloane de bazalt au inspirat diverși arhitecți islandezi, astfel că multe clădiri repre-zentative din Rey-kjavík seamănă cu formațiunile vulcanice.Cascada Baatara - LibanCa o peșteră prăbușită, prin care apa se scurge în trepte, pe mai multe etaje, așa se prezintă ochiului Cascada Balaa sau Baatara. Cascada are 255 de metri și este localizată în regiunea Tannourin din Liban. I se mai spune și Cascada celor trei poduri și rămâne una dintre cele mai spectaculoase cascade din lume datorită aspectului etajat, de secțiune transversală prin munte.Filipine - Restaurantul Labassin, de sub cascadăDacă doriți să vizitați un restaurant exotic chiar sub apele repezi ale unei cascade superbe, încercați Filipine ca destinație. Cascada este artificială, formată în urma construirii Barajului Labassin, parte a primei hidrocentrale din țară, în anul 1929. Inițial, aici erau plantații de cocotieri și ferme de animale. Dacă veți ajunge să vizitați acest loc minunat, mai mult ca sigur că imaginea lui vă va răsfăța amintirile multă vreme.Cascadele albastre din ThailandaDe departe, Thailanda merită vizitată și pentru alte atracții decât cascadele, dar dacă tot vă duceți în acel capăt de Asia, nu ratați șirul de cascade albastre din pădurile Parcului Național Erawan, mai ales Kanjanaburi. Apa de aici pare de smarald, iar căderile de apă creează un peisaj incredibil de frumos.Cascada din România care a cucerit lumeaÎn Europa se află unele dintre cele mai frumoase cascade din lume care, împreună cu mediul lor natural, formează atracții spectaculoase pentru turiștii de pe întreg globul. Prezentă în mai multe topuri și renumită pentru unicitatea ei, Cascada Bigăr poate deveni o forță de atracție turistică în timp. S-a format pe Cheile râului Miniș din Munții Aninei. Apa care formează cascada se varsă în Miniș peste un con calcaros acoperit cu mușchi, formând o perdea de apă la baza conului. Cascada este situată exact pe paralela 45, ceea ce este, de asemenea, unic, scrie adevarul.ro. Acest loc inedit a ajuns în topul realizat de site-ul worldgeography.com, alături de alte minunății turistice din toată lumea.