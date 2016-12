Ce medicamente sunt interzise la copiii mici

Consultați un medic ori de câte ori îi dați copilului un medicament, mai ales dacă este pentru prima dată când îl ia. Copiii mici sunt mult mai predispuși decât adulții la reacții adverse la medicația nepotrivită, chiar dacă acestea sunt de tipul celor naturiste.În orice casă, mai ales dacă are și membri mai mici, dulăpiorul cu medicamente este dotat cu tot soiul de pilule, tablete, spray-uri, plasturi și alte soluții. Multe dintre acestea pot face mai mult rău decât bine copilului, dacă le administrați după ureche. Cea mai periculoasă dintre toate este aspirina.Folosirea aspirinei a fost asociată de cercetătorii în medicină cu sindromul Reye, o boală rară, dar foarte gravă, care afectează copiii aflați în convalescență după o infecție virală.Deși cauza bolii nu este cunoscută, studiile au demonstrat că această afecțiune e posibil să mai apară la copiii cărora le-a fost administrată aspirină. Din 1986, producătorilor de aspirină li s-a cerut să includă în instrucțiunile de utilizare și un avertisment, pentru a nu se administra medicamentul copiilor cu varicelă sau simptome de gripă. Dar din moment ce nu putem ști care este cauza simptomelor copilului, cel mai bine e să nu-i administrăm niciodată acest medicament dacă doctorul nu-l prescrie.„Sindromul Reye afectează aproa-pe exclusiv copiii sub 16 ani, mai frecvent în ianuarie, februarie și martie, sezonul răcelilor, deși au fost raportate cazuri și în restul anului. Este atât de rar încât, de multe ori, diagnosticul este greșit: encefalită, meningită, supradoză de medicamente sau otrăvire. Lăsat netratat, sindromul poate duce rapid la încetarea funcționării ficatului, afectarea creierului și chiar moarte. Punerea diagnosti-cului la timp crește în mod semnifi-cativ șansele de supraviețuire ale copilului”, ne-a explicat medicul pediatru Ștefania Pop.Nu-i administrați doze mici de medicamente pentru adulți!Atunci când cel mic dă semne de boală, primul nostru gând este să îl facem cât mai repede bine. Atenție, însă, nu îi dați niciodată copilului medicamente destinate adulților, dar în doze mai mici. Ele pot fi deosebit de periculoase! Așa cum pot fi și medicamentele pentru copii mai mari, atunci când sunt administrate bebelușilor. Citiți instrucțiunile și dacă nu indică doza potrivită pentru greutatea și vârsta copilului, uitați de ele.„De asemenea, nu le dați micuților medicamente pe care ați auzit că le administrează vecinele sau alte rude. Chiar dacă simptomele pot fi asemănătoare, rețetele prescrise pentru alți copii pot fi ineficiente sau chiar cu efecte adverse grave pentru copil. Oferiți-i-le numai cele prescrise de medic special pentru el sau pentru starea lui”, ne-a mai sfătuit specialistul.Citiți cu atenție prospectul oricărui medicamentCa părinte, trebuie să știm cum putem să prevenim apariția bolii. Regula de bază este că niciun copil sub 12 ani nu are voie să ia aspirină, mai ales atunci când suferă de o infecție virală. Întotdeauna se verifică prospectul sau eticheta înainte de a da medicamente unui copil. Aspirina poate să apară unde nici nu ne așteptăm. Această substanță poate să fie trecută pe prospect și sub alte nume: acid acetilsalicilic, acetilsalicilat, acid salicilic, salicilat.La copiii cu infecții virale se pot folosi medicamente pe bază de acetaminofen, sau ibuprofen pentru a reduce febra și a ușura durerile. Există și boli al căror tratament conține doze mari de aspirină. În aceste cazuri, copilul trebuie protejat împotriva infecțiilor virale prin vaccinuri.