Ce le recomandă Hillary Clinton femeilor de succes

Ştire online publicată Vineri, 07 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Se știe că Hillary Clinton este una dintre cele mai de succes femei din Statele Unite, fiind un model pentru milioane de femei din toată lumea. De profesie avocat, ea este secretar de stat în administrația Barack Obama, din 2001 până în 2009 a fost senator în Statele Unite din partea New York, Prima Doamnă a Statelor Unite între 1993 și 2001, Prima Doamnă de Arkansas între 1983 și 1992, dar și candidat la președenția Statelor Unite ale Americii. După cum menționează și Cosmo.ro, este considerată cea mai admirată femeie din America de 12 ani și a fost secretarul de stat care a călătorit cel mai mult în interes de serviciu - a vizitat 112 țări pentru probleme privind drepturile omului. Când a fost aleasă în Senat a devenit singura soție de președinte din istoria Americii care a candidat pentru o funcție publică, dar și prima femeie care a reprezentat New York. La începutul anului 2007 a anunțat că va candiaa pentru președenție și a primit 18 milioane de voturi (mai mult decât oricare altă femeie care a canditat până atunci), însă a pierdut în fața lui Barack Obama.Scriitoare cunoscutăDe asemenea, a scris până acum peste zece cărți, ultima dintre ele (Hard Choices) fiind publicată chiar acum trei luni. În 2008, a apărut filmul documentar „Hillary: The Movie”, creat pentru televiziune, însă acesta a fost blocat de către guvern, pentru că ar fi apărut chiar înainte de alegerile prezidențiale. Acestea fiind spuse, nu e de mirare de ce sfaturile sale pentru femei legate de carieră sunt foarte appreciate.Relațiile directe cu oameniiÎntr-un interviu recent, Hillary Clinton spune că relațiile stau la baza oricărui sistem politic și economic, dar și oricărei familii, iar multă lume uită acest lucru. „Este ironic, totuși - ne putem da mesaje cu oricine din lume, putem avea videoconferințe cu oricine din lume, dar ar trebui să fie mai important să fim prezenți și să cunoștem pe cineva. Să ne uităm în ochii lor, să îi ascultăm...”. Ea mărturisește că atunci când era secretară de stat, simțea că una dintre sarcinile sale principale este să creeze relații în jurul lumii. Din acest motiv, își ocupa mult timp gândindu-se cum să se conecteze cu diferite persoane.Despre sexismul cu care majoritatea femeilor se confruntă, Hillary a spus de nenumărate ori că cel mai bine este să îl ignorăm total. Întrebată când este cazul să zâmbim și să trecem mai departe și când este cazul să răspundem, aceasta a spus că, de regulă, răspunde când nu este vorba de ea: „Am răspuns, la rândul meu, dacă era vorba despre altcineva, pentru că în cazul în care femeile, la modul general, sunt degradate și respinse, pot răspunde într-un mod care demonstrează că nu o iau personal, dar sunt foarte serioasă. Când este vorba de tine însăți, este nevoie nu doar să rămâi tăcută, ci să te gândești la un răspuns potrivit, care să nu includă furie sau să îți plângi de milă.”Politica, o experiență brutalăCât privește încercarea unei femei de a intra în politică, ea spune că este într-adevăr o experiență brutală, însă înveți astfel foarte multe despre tine. De asemenea, a ținut să adauge că dacă vrei să îți faci o carieră, nu există „E prea târziu!”. „Una dintre cele mai puternice femei din politica americană este Nanc Pelosi. Are cinci copii și nu a intrat în politică decât abia atunci când cel mai mic dintre aceștia intra deja la liceu. Acesta este unul dintre cele mai bune lucruri dacă ești femeie în vremurile noastre, Avem un potențial de lucru mult mai mare decât au avut mamele sau bunicile noastre”, adaugă Hillary.Ascultă și apoi vorbeșteÎntrebată cum ar trebui să se descurce femeile în carieră dacă au de-a face cu bărbați dificili, ea ne sfătuiește ca, la început, să ținem capul jos și să lucrăm cât de bine putem, pentru că acest lucru ne oferă oportunitatea de a fi evaluate pe baza contribuțiilor pe care le facem: „Obișnuiam să ascult mai mult decât să vorbesc la primele mele întâlniri de afaceri”. De asemenea, Hillary Clinton crede că femeile își doresc să fie perfecte încă din prima zi, iar acest lucru este o mare greșeală: „Nu trebuie să fii perfectă. Cei mai mulți bărbați nu gândesc așa”.