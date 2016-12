Ce le face fericite pe femei

Ştire online publicată Joi, 11 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ești fericită cu viața ta în acest moment? Discovery a realizat un amplu studiu pentru a afla ce înseamnă fericirea pentru femei. Societatea s-a schimbat în ultima vreme, imaginea fericirii este și ea schimbată. Discovery a stat de vorba cu 5.500 de femei din 11 țări, între care și România, pentru a afla ce au în comun femeile fericite.1. Fericirea pornește de la atitudineFericirea pornește de la atitudine. Cele mai fericite femei au ceva în comun: sunt încrezătoare în sine și simt că dețin controlul asupra pro-priei vieți. Cu toate acestea, femeile fericite nu sunt obsedate să dețină controlul. Ele recunosc lucrurile pe care le pot schimba și le acceptă pe cele pe care nu le pot schimba.2. Un partener de viațăE adevărat: Conform studiului, femeile care sunt într-o relație sunt mai fericite. Deși a fi cu cineva nu îți garantează fericirea, un partener iubitor îți oferă un nivel de susținere și intimitate emoțională pe care alte tipuri de relație nu le pot oferi.A fi cu cineva nu ne garantează fericirea - parteneriatele cer muncă pentru a fi întreținute - dar se pare că a avea un partener de viață iubitor conferă un nivel de susținere și intimitate fizică pe care alte relații nu le pot oferi. Acest tip de relații este pe locul doi ca și contribuție la fericirea femeilor, arată acest studiu.3. Frumusețea interioară și exterioarăAi încredere în tine și arat-o: femeile mulțumite de cum arată se simt mai încrezătoare când ies în lume. Nu este vorba despre vanitate, ci de o imagine pozitivă de sine. Femeile spun că dacă au grijă cum arată, se simt bine per ansamblu. Dincolo de coafură și machiaj, faptul că se simte bine îmbrăcată îi poate da unei femei un plus de încredere de sine, la muncă și în afara ei.4. Noi, nu euFericirea femeilor mai este bazată și pe trăinicia celor mai apropiate relații ale lor, cele cu familia și prietenii. Dar cea de-a patra trăsătură definitorie a femeilor fericite constă nu doar în a primi dragoste, ci și în a le oferi. La bine și la greu, o rețea de întrajutorare formată din familie și prieteni, reprezintă un impuls psihologic foarte important pentru multe dintre femei.5. Statutul socialCea de-a cincea trăsătură definitorie a fericirii la femei se referă la încrederea de sine din punct de vedere al poziției sociale în societate. Nu este vorba de obținerea unui statut personal, ci de statutul pe care femeile sunt de părere că sexul feminin îl are în societatea de astăzi.Concluzia principală a studiului este aceea că fericirea este la îndemâna fiecărei femei, deoarece ea nu depinde de bogăție, de circumstanțe sau de noroc. Caracteristica definitorie a femeilor fericite este mai degrabă atitudinea lor față de viață. (sursă: www.garbo.ro)