Ce inventie! Caruciorul-trotineta

Ştire online publicată Joi, 20 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

2 in 1. Austriacul Valentin Vodev a conceput de curand un carucior special, foarte practic atat pentru plimbarea bebelusilor, cat si pentru mentinerea formei fizice a persoanelor care ii insotesc. El a inventat Roller Buggy, un carucior care poate fi folosit in acelasi timp si ca trotineta. "Este extrem de util pentru mamicile care vor sa-si mentina silueta, dar si pentru cele care sunt mereu pe fuga, grabite sa rezolve cat mai repede o multime de treburi. Cu acesta se descurca de minune in trafic", a spus inventatorul austriac. Citeste mai departe...