Ce imprimeuri se poartă toamna aceasta

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Floral, tartan, animal print - leopard sau zebră, camuflaj sunt câteva dintre print-urile celebre care ne vor înveseli zilele mohorâte de toamnă în acest sezon ce tocmai începe.Imprimeul floral, adorat și purtat cu insistență în sezonul estival, este acum simbol al unor ținute de inspirație romantică, condimentată însă cu aluzii grunge atunci când este asociat cu dantelă, piele și detalii me-talice, dar și de zona boho chic, când vine sub forma rochiilor lungi, din materiale fluide și ușor transparente, asezonate cu car-digane lungi și cizme din piele întoarsă.Despre tartan, imprimeul reprezentativ pentru portul tradițional scoțian, se spune că revenirea sa în tendințe este aproape explozivă și cu siguranță va face ravagii printre fashioniste.Imprimeul camuflaj revine și el în centrul atenției, fiind ideal pentru piese specifice sezonului rece: un trench, un palton supra-dimensionat sau o vestă.Print-ul zebră este și el unul dintre cele mai bine apreciate modele, fără a-l înlocui definitiv pe mai celebrul sau frate, imprimeul leopard. În tonuri de alb-negru, combinație de succes atât în sezonul estival, cât și în perioada ce urmează, print-ul zebră este efectul wow! al unei ținute extrem de simple, uni, dar poate fi și detaliul necesar pentru a completa un look mix and meci.(Sursa: www.one.ro)