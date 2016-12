Ce-i de făcut în grădină în această perioadă

Ştire online publicată Joi, 15 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Contrar aparențelor, ianuarie nu este o lună… moartă pentru grădinărit. Dimpotrivă! Există o mulțime de activități pe care trebuie să le întreprinzi în această perioada dacă vrei să ai o grădina frumoasă și sănătoasă la vară. Iată ce recomandă specialiștii Casă și grădină.ro:Nu lăsa copacii în voia naturii. Scutură-i de zăpadă, dacă este cazul, întrucât sunt fragili și pot să cedeze sub greutatea omătului. Crengile de la bradul de Crăciun sau cele de la coronițele ornamentale nu le abandona, ci mărunțește-le și acoperă cu ele solul din jurul plantelor care înfloresc primăvara devreme.Împrospătează colecția de pomi fructiferi, ori pe cea de arbori ornamentali sau de trandafiri. Aceasta este perioada potrivită pentru a-i planta, evident dacă temperaturile nu scad sub 0 grade Celsius.În ianuarie este indicat să tunzi arborii și arbuștii foioși. Pomii fructiferi, spre exemplu, sau arbuștii ornamentali pot fi fasonați în această perioadă. Evită să tunzi însă pomii cărora le-au apărut deja mugurii florali, așa cum este cazul gutuiului.Ianuarie este o lună în care grădina se află în repaos vegetativ, un timp perfect pentru aplicarea de tratamente fitosanitare, astfel încât să previi daunele cauzate de bolile și dăunătorii care rezistă în sezonul rece. Substanțele care trebuie folosite sunt cele pe bază de var, sulf, ulei sau cupru, susțin specialiștii, care recomandă utilizarea lor doar dacă nu plouă, pământul nu este înghețat și nu bate vântul.Chiar dacă acum nu au nicio putere, este perioada optimă de a scăpa de buruieni. Trebuie îndepărtate înainte ca ele să înceapă să își răspândească semințele în grădină.Prima lună din an este, de asemenea, ideală pentru pregătirea uneltelor cu care vei lucra în grădină. Lamelele mașinii de tuns iarba trebuie ascuțite și, de asemenea, trebuie înlocuite uleiul și filtrele. Verifică dacă motorul funcționează la parametric optimi, pentru a nu te trezi la primăvară că, exact atunci când ai mai mare nevoie de mașina de tuns iarba, trebuie să o duci la reparat.