Ce-i ajută pe copiii singuri la părinţi să lase garda jos

Ce-i ajută pe copiii singuri la părinți să lase garda jos

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Copilul care nu are frați prezintă un risc mai mare să devină dependent de părinți, să ajungă un răzgâiat, să crească cu ideea că mami și tati vor fi întotdeauna umbra lui… Iar toate acestea îl vor transforma într-un adult cu probleme, îndeosebi de socializare. De aceea, specialiștii Despre.copii spun că socializarea este extrem de importantă în cazul copiilor singuri la părinți. Atenție, însă, ca activitățile sociale să înceapă de la vârste fragede, acestea putând însemna înscrierea la creșă sau grădiniță, plimbări prin parc, întâlniri între părinții care au copii de vârste apropiate. La fel de bine ar fi ca aceste întâlniri să aibă loc atât în casa copilului singur, pentru a fi pus în situația de a-și împărți jucăriile și atenția părinților, dar și acasă la alți copii, unde va trebui să se joace după regulile altei case. Este posibil ca aceste întâlniri să presupună și conflicte sau mici partide de plâns, însă părinții trebuie să persevereze, pentru că, până la urmă, vor înțelege ce se întâmplă și cum trebuie să se comporte.Mituri fără fundamentDintr-o anume perspectivă, se poate spune că un avantaj al părinților care au un singur copil este acela că îl pot crește mai ușor, mai ales în vremurile noastre, îi pot oferi cam tot ce își dorește, dar specialiștii sunt de părere că un lucru care îi va lipsi întotdeauna sunt experiențele trăite alături de un frate, compania acestuia la joacă, la teme sau în cercul de prieteni. Chiar și așa, miturile create în jurul copiilor unici nu au niciun fundament. De exemplu, răsfățul, egoismul acestora, tupeul ca orice dorință să le fie imediat împlinită etc. etc., sunt valabile și pentru copiii cu mai mulți frați, dacă părinții nu le acordă o educație corectă.Important! Așa stând lucrurile, esențial este modul în care sunt crescuți copiii, indiferent dacă au sau nu frați, astfel încât să înțeleagă că există și alte priorități în familie, că nu doar ei sunt pe primul loc și că trebuie să-și aștepte rândul când își doresc un lucru.