Ce hotel alegem când vrem şi preţ mic la cazare, şi poziţionare bună

Ce hotel alegem când vrem și preț mic la cazare, și poziționare bună

Ce soluție au turiștii care vor neapărat să ajungă la mare, dar nu au buzunarele pline de bani sau conturile cu multe zerouri? Primul pas ar fi să taie câteva stele atunci când vine vorba de unitatea de cazare pentru care optează. E clar, facilitățile nu mai sunt aceleași, însă parcă ce mai contează, mai ales dacă vorbim despre hoteluri, fie ele și de două stele, decente. În plus, dacă mai sunt și poziționate bine, chiar că se poate trece cu vederea extraserviciile tipice unităților de lux.Unul dintre exemple ar fi și Hotel Delfin din Mamaia, situat la intrarea dintre sud a stațiunii, acolo unde an de an ajung mii de familii, în special prin sindicate și agenții de turism. În plus, nu ratează nici programele cum ar fi „O săptămână la mare” sau „Înscrieri timpurii”. Capacitatea de cazare este destul de mare, 270 de locuri în camere duble și triple, așadar în fiecare sezon estival mii de români se cazează acolo.Are doar două stele, însă hotelul dispune de toate serviciile standard dintr-o unitate de cazare care se respectă (aer condiționat, minibar, seif la recepție, trezire sau păstrarea bagajelor). În plus, hotelul a fost renovat anul acesta, așadar camere arată chiar bine.Adevăratul atu este însă poziționarea. Turiștii au de parcurs aproximativ 100 de metri până la plajă, iar atracții ca Delfinariul, Sat Vacanță sau Aqua Magic sunt, de asemenea, la distanță de doar câteva minute.În acest moment, așadar în plin sezon, la recepția hotelului, o noapte de cazare în cameră dublă este de 200 de lei, fără mic dejun. Ferice însă de cei care și-au cumpărat pachete prin agenții. Se bucură de prețuri mult mai bune!