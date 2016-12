Ce greşeli faci când utilizezi e-mailul

Ce greșeli faci când utilizezi e-mailul

Ştire online publicată Vineri, 07 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fără doar și poate, din ce în ce mai multă lume folosește, în ziua de azi, e-mailul. Specialiștii atrag însă atenția că există câteva greșeli comune pe care aproape fiecare utilizator le face la un moment dat. Iată câteva dintre cele mai comune greșeli, citate de http://www.cosmopolitan.ro:1. Când trimiți un mail, ai opțiunile CC și BCC care înseamnă carbon copy, respectiv blind carbon copy. Cu alte cuvinte, când adaugi pe cineva la CC, nu numai destinatarul va primi mail-ul tău, ci și acele persoane.De multe ori, însă, adăugăm prea multe persoane aici, iar acestea sunt confuze. „Dacă mail-ul îmi era destinat și mie, de ce nu sunt printre destinatari? Ar trebui să răspund și eu? Ar trebui să trimit mai departe?” etc. Iar dacă folosești varianta BCC, destinatarul nu va vedea cine mai primește mesajul tău. „De ce nu trebuie sã vadă destinatarul că am primit și eu mesajul? Ar trebui să citesc mesajul, dar să nu răspund la el?”2. Dacă primești un mesaj unde mulți oameni sunt adăugați la CC, nu este nevoie să răspunzi tuturor, ci doar destinatarului. Dacă simți că una dintre persoanele de la CC trebuie neapărat să vadă ce răspunzi, adaug-o și pe ea, dar evită butonul „Reply to All”.3. Subiectul mail-ului trebuie ales cu grijă. Dacă destinatarul primește multe mail-uri zilnic, se va ocupa întâi de cele care îi atrag atenția, iar al tău va rămâne printre ultimele, chiar dacă este important. Evită să treci la subiect „Bună ziua!”, de exemplu, ci scrie „documente Ioana Popescu 24 septembrie”.4. Să folosești majuscule într-un mail poate fi enervant pentru destinatar, pentru că va avea impresia că țipi la el fără motiv. Dacă vrei să scoți ceva în evidență o poți face în alte feluri - folosește un font îngroșat sau de altă culoare. De asemenea, în niciun caz nu scrie cu majuscule subiectul mail-ului - nu tu decizi ce este urgent în inbox-ul altcuiva.5. Nu toată lumea își verifică email-ul din 5 în 5 minute, deci evită să îl folosești pentru a trimite orice mesaj, mai ales dacă nu este important. În schimb, folosește telefonul sau chiar Facebook-ul pentru lucruri minore.